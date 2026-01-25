Enrica Bonaccorti e la lotta contro il tumore: "Ho ripreso la chemio, spero nell'operazione"
Ospite a "Verissimo" la conduttrice parla del suo stato di salute: "Non voglio far soffrire mia figlia Verdiana"
© Da video
A un mese dall'ultima intervista, Enrica Bonaccorti è tornata ospite a "Verissimo" dove ha raccontato il percorso di cure che sta affrontando contro un tumore al pancreas diagnosticatole l'estate scorsa. "Speravo in meglio, ho ripreso a fare la chemioterapia perché non è cambiato un granché", spiega la conduttrice.
Bonaccorti si dice quasi "imbarazzata" di aver ricevuto tanti messaggi d'affetto da quando, lo scorso settembre, ha deciso di condividere via social la notizia della malattia. "Speravo tanto nell'operazione, invece fra tre mesi rifarò gli esami e vedremo cosa mi dicono", rivela la conduttrice che poi aggiunge come sia decisa a proseguire le cure.
Nel corso dell'intervista, Enrica Bonaccorti parla anche del rapporto profondo con la figlia Verdiana che le sta accanto in ogni fase della terapia. "Mi rimprovera in continuazione perché non posso mangiare dolci e se mi vede con un pezzetto di cioccolato bianco in mano fa storie", spiega la conduttrice che poi aggiunge: "La sento molto vicina anche perché le faccio leggere quello che sto scrivendo sulla mia vita, dall'infanzia in caserma alla carriera". Mamma e figlia stanno affrontano questa lotta insieme. "Il mio pensiero va ora a come non farla soffrire", dice.