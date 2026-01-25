Enrica Bonaccorti e la lotta contro il tumore: "Ho ripreso la chemio, spero nell'operazione"

Nel corso dell'intervista, Enrica Bonaccorti parla anche del rapporto profondo con la figlia Verdiana che le sta accanto in ogni fase della terapia. "Mi rimprovera in continuazione perché non posso mangiare dolci e se mi vede con un pezzetto di cioccolato bianco in mano fa storie", spiega la conduttrice che poi aggiunge: "La sento molto vicina anche perché le faccio leggere quello che sto scrivendo sulla mia vita, dall'infanzia in caserma alla carriera". Mamma e figlia stanno affrontano questa lotta insieme. "Il mio pensiero va ora a come non farla soffrire", dice.