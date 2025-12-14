Enrica Bonaccorti: "Sto tracciando un bilancio della mia vita"

"Sto facendo una cosa che non ho mai fatto prima, non dico che sto scrivendo la mia vita ma quasi" prosegue l'attrice. "Sto tornando indietro e ho scoperto quanto sono stata scema, molto utopica, un po' così. Pensavo di essere una persona abbastanza intelligente invece non è vero, non ho mai approfondito le cose, mi sono fidata delle parole delle persone e ho avuto brutte esperienze, sono stata molto fraintesa" aggiunge. "La verità è che non è capace di essere diplomatica" conclude la figlia Verdiana.