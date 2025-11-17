Da Enrica Bonaccorti a Fedez, quando condividere la malattia diventa un atto pubblico di solidarietà

Bonaccorti, Giorgi, Fedez - L’ultima a entrare in questo spazio di fragilità condivisa appunto è Enrica Bonaccorti, che ha parlato senza filtri del tumore al pancreas che l’ha colpita e che, come lei stessa ha rivelato, non è operabile. La scelta però non è stata immediata: Bonaccorti ha vissuto mesi di silenzio, quasi di ritiro, prima di comprendere che condividere la malattia poteva essere non solo un modo per alleggerire il proprio percorso, ma anche un gesto di utilità sociale. Prima di lei Eleonora Giorgi ha raccontato pubblicamente la sua malattia, lo stesso tipo di tumore che oggi colpisce Bonaccorti, partecipando a programmi televisivi anche durante le cure. La sua testimonianza è stata intensa, diretta, profondamente umana: un monito a vivere, nonostante tutto, con sincerità. Anche Fedez ha scelto di rendere pubblico il suo tumore neuroendocrino del pancreas, mostrando i momenti più vulnerabili: l’operazione, la riabilitazione, i timori. La sua apertura ha sensibilizzato un pubblico molto giovane. Andando indietro nel tempo impossibile non ricordare Nadia Toffa: ha trasformato la sua lotta contro il cancro in un racconto pubblico che ha segnato una generazione. La sua volontà di “dire tutto” ha aperto un dibattito sulla dignità e sulla libertà di condividere anche la sofferenza. E c'è anche chi, come Elena Santarelli, ha condiviso il percorso di malattia del figlio, affrontando con trasparenza un dolore familiare. Da quel momento è diventata attivista per la ricerca, fondendo testimonianza e impegno.