Addio a Enrica Bonaccorti, l'ultima intervista a "Verissimo": "Non voglio far soffrire mia figlia Verdiana"
A gennaio, la conduttrice aveva raccontato gli sviluppi della sua battaglia contro la malattia
© Da video
Il mondo della televisione e non solo piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti, morta all'età di 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. A gennaio 2026, la conduttrice si era raccontata a "Verissimo", soffermandosi sul percorso di cure intrapreso e sull'affetto ricevuto da quando aveva deciso di condividere sui social la notizia della malattia.
"Speravo in meglio, ho ripreso a fare la chemioterapia perché non è cambiato un granché", aveva raccontato nella trasmissione in onda su Canale 5. La conduttrice non aveva nascosto di aver sperato in un'operazione che però non era stata possibile, dichiarandosi determinata a proseguire le cure.
Quindi, Enrica Bonaccorti era tornata sul rapporto profondo con la figlia Verdiana, rimasta accanto a lei in ogni fase della terapia. "Mi rimprovera in continuazione perché non posso mangiare dolci e se mi vede con un pezzetto di cioccolato bianco in mano fa storie", aveva ricordato con un sorriso. E aveva aggiunto: "La sento molto vicina anche perché le faccio leggere quello che sto scrivendo sulla mia vita, dall'infanzia in caserma alla carriera".
"Il mio pensiero va ora a come non farla soffrire", aveva concluso.