Morta Enrica Bonaccorti, l'annuncio in diretta a "Mattino Cinque"
Federica Panicucci ricorda la conduttrice scomparsa a 76 anni per un tumore al pancreas: "Era come una persona di famiglia"
© Da video
Durante la puntata del 12 marzo di "Mattino Cinque" la conduttrice Federica Panicucci ha annunciato, in diretta, la morte di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni per un tumore a pancreas che aveva rivelato lo scorso settembre.
"Ci dispiace tantissimo perché Enrica è stata un'amica di tutti noi", ha detto, commossa, la conduttrice che ha poi ricordato le volte nella quali è stata ospite in trasmissione. "Era una donna straordinaria e di grande cuore".
Paninucci ha ricordato la decisione di Enrica Bonaccorti di condividere pubblicamente la sua malattia, richiamando l'esempio di Eleonora Giorgi, come testimoniano le diverse interviste rilasciate nei mesi scorsi a Silvia Toffanin a "Verissimo", l'ultima delle quali nella puntata andata in onda il 25 gennaio scorso. "Aveva raccontato la sua battaglia, la sua forza e il suo coraggio", ha detto la conduttrice condividendo con gli altri ospiti in studio lo sgomento per la notizia appena arrivata in redazione. "Era una persona cara, come una di famiglia", ha aggiunto.