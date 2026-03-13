Enrica Bonaccorti, l’ex marito Del Piave: "L'aborto ha segnato il nostro rapporto”
Presente alla camera ardente dell'icona televisiva, l'uomo ha ricordato una relazione intensa segnata da momenti difficili
© Afp
La morte di Enrica Bonaccorti ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscere di persona l'icona della televisione italiana. Conosciuta per la sua attività come conduttrice, attrice e autrice, la donna si è spenta, martedì 12 marzo, a causa del tumore al pancreas che le era stato diagnosticato circa un anno fa. Prima dei funerali, che si svolgeranno alle 15 di sabato 14 marzo nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, oggi è stata allestita la camera ardente a Ponte Milvio, alla clinica Ars Medica. Tra i presenti c'è anche Arnaldo Del Piave, storico ex marito di Enrica Bonaccorti.
Uniti da un colpo di fulmine
Rispondendo alle domande dell'inviato di una trasmissione televisiva, Del Piave ha ricordato il legame speciale che lo ha unito alla conduttrice per cinque anni. "Il nostro è stato davvero un grande amore", ha raccontato con la voce carica di emozione. Del Piave è stato il secondo marito di Bonaccorti e la loro relazione è iniziata con quello che può essere considerato un classico colpo di fulmine. Tre mesi dopo il loro primo incontro, i due hanno bruciato ogni tappa sposandosi a Las Vegas. "Eravamo due persone libere, ci somigliavamo molto", ha commentato Del Piave. "Lei ha lasciato una scia di stima, di amore e di affetto per la grande umanità che aveva", ha poi aggiunto l'ex marito.
L’aborto spontaneo
Nonostante il grande amore condiviso, la coppia dovette affrontare anche dei momenti difficili nel corso della relazione. Il più doloroso avvenne nel 1986, l'anno in cui Bonaccorti annunciò di essere incinta di quello che avrebbe dovuto essere il suo secondogenito dopo la figlia Verdiana, avuta dal primo marito.
Purtroppo, la gravidanza tanto attesa terminò nel peggiore dei modi: la star della tv perse il bambino a causa di un aborto spontaneo. Parlando dell'evento, Del Piave ha ammesso che ha segnato entrambi. "Io però le sono stato vicino – ha aggiunto – Ho cercato di aiutarla portandola in giro per il mondo e l'abbiamo superata insieme".
La fine della relazione
Nonostante la capacità di superare il lutto, a un certo punto le strade di Del Piave e Bonaccorti si sono comunque separate. L'ex marito ha dichiarato che loro due erano fatti per stare insieme, ma che purtroppo "anche i grandi amori finiscono". La relazione iniziata con un colpo di fulmine terminò quando l’icona televisiva scoprì che Del Piave stava frequentando anche una ragazza più giovane. "Enrica non l’ha presa molto bene", ha ammesso Del Piave.