Rispondendo alle domande dell'inviato di una trasmissione televisiva, Del Piave ha ricordato il legame speciale che lo ha unito alla conduttrice per cinque anni. "Il nostro è stato davvero un grande amore", ha raccontato con la voce carica di emozione. Del Piave è stato il secondo marito di Bonaccorti e la loro relazione è iniziata con quello che può essere considerato un classico colpo di fulmine. Tre mesi dopo il loro primo incontro, i due hanno bruciato ogni tappa sposandosi a Las Vegas. "Eravamo due persone libere, ci somigliavamo molto", ha commentato Del Piave. "Lei ha lasciato una scia di stima, di amore e di affetto per la grande umanità che aveva", ha poi aggiunto l'ex marito.