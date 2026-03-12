Nel corso della sua carriera la celebre conduttrice ebbe anche relazioni che alimentarono il gossip. Tra queste il breve flirt giovanile con l’attore Michele Placido, che lei stessa definì anni dopo "solo un brevissimo flirt da giovanissimi".

Molto più intensa fu invece la relazione con il principe Carlo di Borbone-Due Sicilie, di cui parlò senza reticenze nelle interviste. Raccontò di un rapporto passionale e totalizzante, vissuto lontano dai riflettori e caratterizzato da un’intesa fisica e sentimentale molto forte.