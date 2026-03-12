Eleonora Bonaccorti, il volto elegante della tv italiana
Dai primi anni difficili con il regista Daniele Pettinari alla storia con Renato Zero, fino al lungo legame con Giacomo Paladino: ecco la storia sentimentale di Enrica Bonaccorti
La vita sentimentale di Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi dopo la lunga battaglia contro il tumore al pancreas, è stata spesso al centro della curiosità pubblica. Attrice, autrice e conduttrice capace di attraversare decenni di spettacolo, Bonaccorti ha vissuto anche una vita privata intensa, segnata da passioni forti, relazioni tormentate e da un grande amore arrivato nella maturità.
Tra matrimoni difficili, flirt celebri e una lunga convivenza che lei stessa definiva "la più bella della mia vita", la storia sentimentale della conduttrice racconta molto della sua personalità: impulsiva, romantica e spesso pronta a ricominciare.
Il primo grande amore di Enrica Bonaccorti fu il regista Daniele Pettinari, che sposò all’inizio degli anni Settanta. Dal matrimonio nacque la figlia Verdiana Pettinari.
La relazione, però, finì in modo traumatico. Negli anni Bonaccorti raccontò più volte che Pettinari si allontanò quando la bambina era ancora piccolissima. "Aveva undici mesi quando l’ho perso di vista", ricordò, spiegando di aver cresciuto la figlia completamente da sola.
La conduttrice raccontò anche le difficoltà materiali di quel periodo: poco dopo la nascita della bambina scoprì che la casa in cui vivevano era in subaffitto e trovò sostegno nella madre, che accolse lei e la nipote. Verdiana, cresciuta senza rapporti con il padre, ha poi scelto di usare il cognome della madre.
Quando Pettinari è morto nel 2022, la figlia ha partecipato al funerale. La conduttrice invece preferì non esserci: "Per me era un estraneo", disse in un’intervista.
Tra le relazioni più note della giovinezza di Enrica Bonaccorti c’è quella con il cantante Renato Zero. I due si conobbero quando erano poco più che ventenni, agli inizi delle rispettive carriere nel mondo dello spettacolo.
In un’intervista al "Corriere della Sera" la conduttrice ricordò quegli anni con ironia: "Avevamo vent’anni e aspettavamo il miracolo", disse riferendosi al sogno di affermarsi artisticamente. Raccontò anche che, per scherzo o forse con un pizzico di incoscienza giovanile, arrivarono perfino a parlare di matrimonio, con lo stesso Renato che le disse con la consueta ironia: "A Enrì, sarò stato ubriaco".
La relazione durò circa due anni. Poi le loro strade si separarono, ma Enrica ha sempre raccontato quell’amore con affetto e nostalgia, come uno dei capitoli più vivaci della sua giovinezza.
Dopo la fine del primo matrimonio, Enrica Bonaccorti visse una nuova storia importante con Arnaldo Del Piave, ora legato sentimentalmente all’attrice Serena Grandi, lontano dal mondo dello spettacolo e di cui si conoscono pochi dettagli biografici.
Il loro rapporto fu intenso e segnato da numerosi allontanamenti e riavvicinamenti. Nel 1986 la conduttrice annunciò in diretta televisiva di essere incinta. "Aspetto un bambino e la mia gravidanza la vivremo insieme", disse il 28 ottobre di quell’anno, immaginando di condividere con il pubblico ogni fase dell’attesa.
Poche ore dopo quell’annuncio, però, fu colpita da un’emorragia e ricoverata in clinica. Qualche settimana più tardi, al terzo mese di gravidanza, perse il bambino.
La tragedia segnò profondamente la coppia. Poco tempo dopo arrivò anche la rottura definitiva del matrimonio.
Nel corso della sua carriera la celebre conduttrice ebbe anche relazioni che alimentarono il gossip. Tra queste il breve flirt giovanile con l’attore Michele Placido, che lei stessa definì anni dopo "solo un brevissimo flirt da giovanissimi".
Molto più intensa fu invece la relazione con il principe Carlo di Borbone-Due Sicilie, di cui parlò senza reticenze nelle interviste. Raccontò di un rapporto passionale e totalizzante, vissuto lontano dai riflettori e caratterizzato da un’intesa fisica e sentimentale molto forte.
Tra i nomi citati nella sua vita sentimentale figura anche Francesco Villari, con cui ebbe una relazione meno mediatica ma comunque ricordata tra le storie importanti della sua vita.
Il rapporto più lungo e stabile della vita di Enrica Bonaccorti è stato però quello con Giacomo Paladino. I due sono rimasti insieme per oltre vent’anni, senza mai sposarsi.
Lei lo descriveva come "la persona più dolce, gentile ed elegante" che avesse incontrato. In diverse interviste raccontò quanto lui fosse stato presente nella sua vita quotidiana, capace di sostenerla e di renderla felice dopo relazioni più complicate.
Quando Paladino è morto nel 2021, Bonaccorti ne parlò pubblicamente con grande commozione. "Mi ha viziato per ventiquattro anni", disse, ricordandolo come la sua roccia e il compagno con cui aveva finalmente trovato serenità. Una perdita che non ha mai smesso di pesare nella sua vita, ma che lei raccontava come una presenza ancora viva nel ricordo.
Tra passioni giovanili, matrimoni difficili e un amore durato oltre due decenni, la vita sentimentale di Enrica Bonaccorti è stata intensa quanto la sua carriera. E forse racconta meglio di qualsiasi palinsesto la complessità di una donna che non ha mai smesso di cercare, anche nelle relazioni, una forma personale di felicità.
