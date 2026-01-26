Quella tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti è una relazione nata negli anni Settanta, un amore intenso diventato nel tempo amicizia profonda, rispetto e presenza costante. Un legame che è riemerso con tutta la sua forza, davanti a migliaia di spettatori visibilmente commossi. Poco prima dell'abbraccio, dal palco, Renato aveva parlato del potere delle donne e di quelle a cui ancora oggi viene tolta la voce, con un riferimento implicito al recente femminicidio di Federica Torzullo. Poi le note di "Libera" e una riflessione che ha acceso gli applausi: "Dio ha creato un sacco vuoto, è l'uomo. Poi ha fatto Eva".