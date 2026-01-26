Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: "Quest'uomo mi ha rubato il cuore per sempre"
Al Palazzo dello Sport, durante la seconda data de "L'Orazero Tour", il cantautore ferma il concerto per stringere la conduttrice seduta tra il pubblico
Il concerto si ferma. Le luci si abbassano, il pubblico trattiene il fiato e Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti, seduta in platea insieme alla figlia Verdiana. In pochi secondi, la musica lascia spazio all'emozione pura, quella che non ha bisogno di parole. Il cantante la raggiunge, la stringe forte, e il tempo sembra fermarsi. È accaduto al Palazzo dello Sport di Roma, il 25 gennaio, durante la seconda data de "L'Orazero Tour", il ritorno live di uno degli artisti più amati della musica italiana.
Il video postato sui social
Nel filmato pubblicato sull'account TikTok di un fan del cantante, si vede Renato Zero scendere dal palco per salutare e abbracciare l'amica Enrica Bonaccorti, che sta combattendo contro il tumore al pancreas. Per la conduttrice, 76 anni, parte un caloroso applauso. Qualcuno registra un video, qualcuno piange commosso: "Beccati questo applauso" dice Zero. Lei ringrazia e si rimette a sedere.
Quella tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti è una relazione nata negli anni Settanta, un amore intenso diventato nel tempo amicizia profonda, rispetto e presenza costante. Un legame che è riemerso con tutta la sua forza, davanti a migliaia di spettatori visibilmente commossi. Poco prima dell'abbraccio, dal palco, Renato aveva parlato del potere delle donne e di quelle a cui ancora oggi viene tolta la voce, con un riferimento implicito al recente femminicidio di Federica Torzullo. Poi le note di "Libera" e una riflessione che ha acceso gli applausi: "Dio ha creato un sacco vuoto, è l'uomo. Poi ha fatto Eva".
Subito dopo, la decisione di scendere in platea. "Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché" ha detto al pubblico. Un'allusione chiara al momento difficile che Enrica Bonaccorti sta affrontando, dopo la diagnosi di tumore al pancreas ricevuta lo scorso settembre. Lei, senza parrucca, visibilmente emozionata, ha risposto con una frase che ha trafitto il silenzio: "Quest'uomo mi ha rubato il cuore per sempre".