"Mi rendo conto che l'ora zero è comune", spiega l'artista raccontando l'album ai giornalisti: "Tutti devono fare i conti con un bilancio della loro vita. Ognuno combatte la propria guerra, in ognuno di noi ci sono tumulti, situazioni da sistemare. Il nemico siamo noi stessi. In questo album io cerco di vincere la mia battaglia. La paura è legittima di un tempo che si muove tra sentenze, cattedre e simboli, e dunque serve una volontà di recupero sempre vigile e presente. Auspico che non si facciano più differenze, basta razzismo, e certi Stati devono comprendere che l'amore e il valore dei sentimenti è una missione".

E poi aggiunge: "L'OraZero di Renato e quella di tutti, siamo prigionieri tutti di forze al di fuori di noi che non possiamo controllare come non possiamo controllare nemmeno il nostro futuro a causa di atteggiamenti e pericoli che arrivano da certe scelte politiche. Si va indebolendo la nostra autonomia e il peso specifico di ognuno in determinate situazioni".