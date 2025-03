Renato Zero torna a celebrare le icone del pop e del soul

Nuova sorpresa per i fedeli fan di Renato Zero. Il suo omaggio ai grandi miti della musica worldwide riparte da due nuovi brani. Sono disponibili in radio e su tutte le piattaforme digitali, "Per sempre noi" ("I have nothing") e "Sarai" ("At last"). L'artista dà un'inedita interpretazione di due classici che hanno segnato la storia della musica pop e soul internazionale. Un tributo a Whitney Houston ed Etta James.