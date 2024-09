Al via il tour autunnale di Renato Zero: festa di compleanno con tre date a Milano

Il tour proseguirà nei palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina per chiudere con la doppietta di Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre. "Affacciarmi sulla scena - scrive Zero - è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l'esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all'altezza di fare i conti con la realtà di oggi. Per questi concerti-evento ho optato per l'essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento - anche i tempi lo suggeriscono - di dare un'occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi".