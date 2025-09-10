Scatta "L'orazero", Renato Zero annuncia il nuovo album e il tour

A marzo aveva pubblicato altri due nuovi brani per proseguire il suo omaggio ai grandi miti della musica worldwide, "Per sempre noi" ("I have nothing") e "Sarai" ("At last"). L'artista ha dato un'inedita interpretazione di due classici che hanno segnato la storia della musica pop e soul internazionale. Un tributo a Whitney Houston ed Etta James. I brani arricchiscono il mosaico del nuovo progetto di Renato Zero, partito a fine 2024 con la release dei tributi a Elton John ("Silenzio che lo sguardo tuo parla per te") e Bob Marley ("Resta accanto a me"), presentati in anteprima dal palco del Palazzo dello Sport di Roma nelle ultime due serate del trionfale tour "Autoritratto - I concerti evento", per poi proseguire con l'omaggio a Louis Armstrong ("Che miracolo sei") e Bobby Hebb ("Suoni").