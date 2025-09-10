Scatta "L'orazero", Renato Zero annuncia il nuovo album e il tour

Ad anticipare il disco, il 12 settembre esce il singolo “Senza”
© IPA
Ben tre annunci in un colpo solo per Renato Zero, che il 30 settembre compirà 75 anni. Il 12 settembre arriva il brano "Senza" che anticipa l'uscita del nuovo album "L'orazero", programmata per il 3 ottobre. Poi da gennaio via al tour per la Penisola.
“L’orazero” arriverà a due anni da “Autoritratto”, pubblicato a dicembre 2023. “Sto diventando adulto allegramente”, ha scritto su Instagram Renato Zero. “Ogni volta che sforno un ‘titolo’, ecco che gli occhi mi brillano di nuovo! Anche questa volta. Evviva”.
A marzo aveva pubblicato altri due nuovi brani per proseguire il suo omaggio ai grandi miti della musica worldwide, "Per sempre noi" ("I have nothing") e "Sarai" ("At last"). L'artista ha dato un'inedita interpretazione di due classici che hanno segnato la storia della musica pop e soul internazionale. Un tributo a Whitney Houston ed Etta James. I brani arricchiscono il mosaico del nuovo progetto di Renato Zero, partito a fine 2024 con la release dei tributi a Elton John ("Silenzio che lo sguardo tuo parla per te") e Bob Marley ("Resta accanto a me"), presentati in anteprima dal palco del Palazzo dello Sport di Roma nelle ultime due serate del trionfale tour "Autoritratto - I concerti evento", per poi proseguire con l'omaggio a Louis Armstrong ("Che miracolo sei") e Bobby Hebb ("Suoni").
