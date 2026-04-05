Emanuel Lo e l'amore per Giorgia: "Siamo stati un po' tutto"
Ospite a "Verissimo" l'insegnante di ballo di "Amici" parla del rapporto con la cantante: "Ce lo siamo guadagnato"
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Dopo Anna Pettinelli, anche Emanuel Lo riceve a "Verissimo" una sorpresa: un messaggio d'amore da parte di Giorgia, sua compagna da oltre vent'anni. "In questo periodo ci vediamo davvero poco ma ci tengo a ringraziarti perché tutto quello che riesco fare è anche per il tuo supporto", afferma la cantante reduce da un concerto.
Giorgia elogia poi il compagno Emanuel Lo per come stanno crescendo loro figlio Samuel, 16 anni. "Sei un padre eccezionale, il migliore del mondo come dice lui", afferma l'artista. E aggiunge: "Spero di tornare presto a casa e di trovarti perché ultimamente quando io arrivo tu sei ad Amici, giustamente. Se non ti trovo ti guarderò in televisione il sabato sera".
"Noi siamo stati un pò tutto, per arrivare a queste parole che so pensa davvero ce le siamo guadagnate", replica l'insegnante di ballo di "Amici" che poi ringrazia pubblicamente la fidanzata per le dolci parole ricevute.