Emanuel Lo e l'amore per Giorgia: "Siamo stati un po' tutto"

Giorgia elogia poi il compagno Emanuel Lo per come stanno crescendo loro figlio Samuel, 16 anni. "Sei un padre eccezionale, il migliore del mondo come dice lui", afferma l'artista. E aggiunge: "Spero di tornare presto a casa e di trovarti perché ultimamente quando io arrivo tu sei ad Amici, giustamente. Se non ti trovo ti guarderò in televisione il sabato sera".