Anna Pettinelli sul migliore amico Benny: "I miei fidanzati non hanno mai capito il nostro rapporto"
Ospite a "Verissimo" la maestra di canto di "Amici": "Sono sempre andati in competizione con lui"
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Nella puntata del 5 aprile di "Verissimo" Anna Pettinelli è stata ospite insieme ad Emanuel Lo. I due insegnanti hanno unito le forze per il serale di "Amici" mentre la competizione tra ballerini e cantanti si fa sempre più serrata. Nel corso dell'intervista, l'insegnante di canto riceve un messaggio d'affetto da parte del suo migliore amico, Benny Bottone.
"Benny è più di un amico, per me è come un fratello", afferma la speaker radiofonica che definisce il rapporto costruito in oltre vent'anni "speciale" ma non sempre compreso. "I miei fidanzati non hanno mai capito perché sono sempre andati in competizione con lui", continua. Anna Pettinelli parla di un'amicizia uomo-donna fatta di piaceri semplici come il "ritrovarsi alla sera a guardare un film insieme" oppure "chiacchierare come due vecchie amiche".
"Nella mia vita ho sempre dovuto spiegare anche più di una volta il senso di questa amicizia", dice Pettinelli che poi scherza: "Non sono la sua sorella maggiore, ci tiene a sottolineare che è più giovane di me". Alla domanda se in questo momento è presente un amore nella sua vita, l'insegnante è perentoria: "Non parlo neanche sotto tortura".