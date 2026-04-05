Anna Pettinelli sul migliore amico Benny: "I miei fidanzati non hanno mai capito il nostro rapporto"

"Benny è più di un amico, per me è come un fratello", afferma la speaker radiofonica che definisce il rapporto costruito in oltre vent'anni "speciale" ma non sempre compreso. "I miei fidanzati non hanno mai capito perché sono sempre andati in competizione con lui", continua. Anna Pettinelli parla di un'amicizia uomo-donna fatta di piaceri semplici come il "ritrovarsi alla sera a guardare un film insieme" oppure "chiacchierare come due vecchie amiche".