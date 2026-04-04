"Amici 25", Valentina e Plasma sono gli eliminati della terza puntata del talent show
Si tratta di due uscite che segnano momenti emotivamente intensi all’interno della lunga serata
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La terza puntata della venticinquesima edizione di "Amici" porta con sé due nuove eliminazioni, entrambe nel circuito canto: Valentina, appartenente alla squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, e Plasma, rappresentante del team Zerbi-Cele. Due uscite che segnano momenti emotivamente intensi all’interno della serata.
La prima eliminazione arriva immediatamente, perché la puntata riprende esattamente dal punto in cui si era conclusa la precedente: lo spareggio tra Valentina e Caterina. Le due giovani artiste si giocano la permanenza nel talent con due scelte musicali molto diverse. Caterina propone il suo inedito "Vuelve", un brano profondamente personale dedicato alla madre, con cui non vive da cinque anni. Valentina, invece, opta per una cover iconica, "You’ve Got a Friend" di Carole King, cogliendo l’occasione per accompagnarsi al pianoforte e mostrare un lato più intimo della sua vocalità.
Dopo l’esibizione di entrambe, la decisione dei giudici arriva senza ulteriori rinvii: è Caterina a proseguire il percorso, mentre Valentina deve lasciare la scuola. La cantante accoglie il verdetto con sorprendente lucidità. "L’ho sognato stanotte, tutto questo", confessa, prima di salutare compagni e professori con gratitudine e compostezza.
La seconda eliminazione si consuma invece al termine della puntata, dopo le tre manche che, come da tradizione, individuano i possibili concorrenti a rischio. A finire allo scontro finale sono Angie, nuovamente Caterina e Plasma. I tre si esibiscono un’ultima volta, cercando di convincere la giuria. Plasma presenta il suo nuovo inedito, portando sul palco l’energia e l’identità artistica che lo hanno contraddistinto fin dall’inizio.
Alla fine, però, è proprio lui a dover abbandonare il programma. Visibilmente emozionato, accoglie il verdetto con maturità: "Va bene così, sono emozionatissimo", dice con la voce rotta. "Ho difeso il mio genere fino alla fine, è la mia ragione di vita. Voglio fare il rapper".