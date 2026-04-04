"Amici 25", Valentina e Plasma sono gli eliminati della terza puntata del talent show

La prima eliminazione arriva immediatamente, perché la puntata riprende esattamente dal punto in cui si era conclusa la precedente: lo spareggio tra Valentina e Caterina. Le due giovani artiste si giocano la permanenza nel talent con due scelte musicali molto diverse. Caterina propone il suo inedito "Vuelve", un brano profondamente personale dedicato alla madre, con cui non vive da cinque anni. Valentina, invece, opta per una cover iconica, "You’ve Got a Friend" di Carole King, cogliendo l’occasione per accompagnarsi al pianoforte e mostrare un lato più intimo della sua vocalità.