"Amici 25", pareggio nella sfida tra Valentina e Caterina: chi sarà eliminata?
Le cantanti hanno ottenuto due voti dai giurati durante il secondo appuntamento del talent show di Canale 5, eliminazione rimandata al terzo serale
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Durante il secondo appuntamento serale di "Amici 25", le cantanti Valentina e Caterina hanno ottenuto due voti dai giurati durante la sfida per l'eliminazione che è stata quindi rimandata quindi al terzo appuntamento della fase serale. Poco prima, nella stessa puntata, il ballerino Simone è stato il quarto eliminato del talent show di Canale 5.
Valentina, allieva di Anna Pettinelli, per essere salvata si è esibita con il brano 'It’s Oh So Quiet' di Björk e Caterina, allieva di Rudy Zerbi, con la canzone 'Writing's on the Wall' di Sam Smith. I giudici hanno espresso il loro voto e Maria De Filippi, dopo aver congedato gli allievi, ha comunicato poi il risultato a Valentina e Caterina.