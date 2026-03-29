"Amici 25", pareggio nella sfida tra Valentina e Caterina: chi sarà eliminata?

Valentina, allieva di Anna Pettinelli, per essere salvata si è esibita con il brano 'It’s Oh So Quiet' di Björk e Caterina, allieva di Rudy Zerbi, con la canzone 'Writing's on the Wall' di Sam Smith. I giudici hanno espresso il loro voto e Maria De Filippi, dopo aver congedato gli allievi, ha comunicato poi il risultato a Valentina e Caterina.