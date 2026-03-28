"Amici 25", Zendaya e Robert Pattinson ospiti della seconda puntata

Durante il secondo serale del talent show di Canale 5 "Amici", Maria De Filippi accoglie i due volti di Hollywood Zendaya e Robert Pattinson tra l'entusiasmo del pubblico. Gli attori statunitensi saranno al cinema dal primo aprile con la pellicola 'The Drama'.

"Vi stavamo guardando da dietro le quinte e devo dire che siete davvero bravi da paura, mi avete veramente colpito, il modo in cui affrontate le cose, la fiducia che mostrate” le parole di Robert Pattinson.

“Io stavo per dire la stessa cosa - aggiunge Zendaya - noi non parliamo la stessa lingua, non ci siamo mai incontrati eppure ho provato orgoglio guardandovi, siamo rimasti sconvolti guardandovi dietro le quinte, davanti il vostro talento, qualcuno diceva che avrei potuto darvi un consiglio ma non credo ne abbiate bisogno".