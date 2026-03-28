L'OMAGGIO A GINO PAOLI

"Amici 25", il corpo di ballo si esibisce sulle note de 'Il cielo in una stanza'

In apertura del secondo serale il ricordo del cantautore scomparso il 24 marzo

28 Mar 2026 - 22:21
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Il secondo serale di "Amici 25" si apre con un omaggio a Gino Paoli scomparso il 24 marzo. Maria De Filippi presenta in apertura del programma di Canale 5 alcune immagini del cantautore accompagnate dal brano 'Una lunga storia d'amore', tra i grandi successi di Paoli. 

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Subito dopo il corpo di ballo fa il suo ingresso e si esibisce sulle note del brano 'Il cielo in una stanza', un momento che emoziona lo studio. 
Maria De Filippi, gli insegnanti, i giudici Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus, gli allievi e il pubblico in studio dedicano a Gino Paoli un lungo applauso accompagnato da una standing ovation.

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