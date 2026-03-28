"Amici 25", il corpo di ballo si esibisce sulle note de 'Il cielo in una stanza'

Subito dopo il corpo di ballo fa il suo ingresso e si esibisce sulle note del brano 'Il cielo in una stanza', un momento che emoziona lo studio.

Maria De Filippi, gli insegnanti, i giudici Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus, gli allievi e il pubblico in studio dedicano a Gino Paoli un lungo applauso accompagnato da una standing ovation.