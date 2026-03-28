"Amici 25", il corpo di ballo si esibisce sulle note de 'Il cielo in una stanza'
In apertura del secondo serale il ricordo del cantautore scomparso il 24 marzo
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Il secondo serale di "Amici 25" si apre con un omaggio a Gino Paoli scomparso il 24 marzo. Maria De Filippi presenta in apertura del programma di Canale 5 alcune immagini del cantautore accompagnate dal brano 'Una lunga storia d'amore', tra i grandi successi di Paoli.
Subito dopo il corpo di ballo fa il suo ingresso e si esibisce sulle note del brano 'Il cielo in una stanza', un momento che emoziona lo studio.
Maria De Filippi, gli insegnanti, i giudici Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus, gli allievi e il pubblico in studio dedicano a Gino Paoli un lungo applauso accompagnato da una standing ovation.