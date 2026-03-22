"Amici 25", Pio e Amedeo ospiti della prima puntata
Il duo comico si presenta con una torta per festeggiare i primi 25 anni di carriera
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"Che meraviglia Maria, è come tornare a casa" commentano Pio e Amedeo ospiti della prima puntata del serale di "Amici 25". Il duo comico arriva in studio con una torta a sei piani e il ritratto di loro con in braccio Maria De Filippi.
"Uno fa cose, il cinema, però qua è come tornare a casa. I nostri 25 anni di carriera coincidono con quelli di "Amici", è incredibile questo fil rouge che ci lega. È pazzesco - proseguono i due comici Pio e Amedeo - Quante ne abbiamo fatte qua Maria, e quanto è stato importante questo programma per la nostra carriera, questo dobbiamo dirlo. Nel 2019 avevamo fuori la casetta anche noi la nostra roulotte, poi c'è stata la pomiciata con Ricky Martin, quante star che abbiamo visto nascere".
Poi l'annuncio: "Siamo qui per dire una cosa importante: il 2 di aprile torniamo su Canale 5 con "Stanno tutti invitati", tre prime serate per festeggiare i nostri 25 anni di carriera. Abbiamo fatto un cast di cui ci vergogniamo, li abbiamo invitati e hanno detto tutti sì. Questa sera abbiamo portato due partecipazioni che ci sono avanzate e vogliamo fare l'invito ufficiale a Gigi D'Alessio e Amadeus" scherzano prima di spegnere insieme a Maria De Filippi le candeline sulla torta. A chiudere la prima puntata del serale di "Amici 25" stata Annalisa con la performance del suo nuovo singolo "Canzone Estiva".