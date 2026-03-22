"Amici 25", Pio e Amedeo ospiti della prima puntata

Poi l'annuncio: "Siamo qui per dire una cosa importante: il 2 di aprile torniamo su Canale 5 con "Stanno tutti invitati", tre prime serate per festeggiare i nostri 25 anni di carriera. Abbiamo fatto un cast di cui ci vergogniamo, li abbiamo invitati e hanno detto tutti sì. Questa sera abbiamo portato due partecipazioni che ci sono avanzate e vogliamo fare l'invito ufficiale a Gigi D'Alessio e Amadeus" scherzano prima di spegnere insieme a Maria De Filippi le candeline sulla torta. A chiudere la prima puntata del serale di "Amici 25" stata Annalisa con la performance del suo nuovo singolo "Canzone Estiva".