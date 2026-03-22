"Amici 25", chi è il primo eliminato della puntata del 21 marzo

Alex si esibisce sulle note di "Footloose", Opi canta "Senza una donna" di Zucchero. Gigi D'Alessio ed Elena D'Amario danno il loro voto ad Alex mandando la squadra Peparini-Cuccarini in vantaggio. Lorenzo, affiancato da Michele, apre la seconda sfida della prima manche. Alessio balla sulle note del brano "Gangnam Style" dell'artista Psy. Gigi D'Alessio sceglie Lorenzo: "Sembravano due grandissimi professionisti". Amadeus assegna la vittoria alla squadra Cuccarini-Peparini. È a quel punto che Anna Pettinelli ha chiesto di intervenire, accusando D'Alessio: "Secondo me non dobbiamo farci portare via dalla bellezza con le canzoni, ma giudicare un po' più sulla performance. Ce l'ho con Gigi. C'erano delle sbavature". La risposta del giudice non tarda ad arrivare: "Lorenzo non ha sbagliato nulla, nessuna sbavatura. Ho provato anche a chiudere gli occhi, perché mi hanno fatto sognare.Tu metti i dischi, io i dischi li faccio".



La sfida continua con Valentina della squadra Cuccarini-Peparini che propone il brano "Why" di Annie Lennox, Opi prosegue con "Supereroi" di Mr. Rain e Gard chiude con "Il mare calmo della sera" di Andrea Bocelli.