"Amici 25", chi è il primo eliminato della puntata del 21 marzo
Opi lascia il talent show di Canale 5: "Mi dispiace uscire così presto"
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Il primo eliminato della serata di apertura di "Amici 25" è Opi. Dopo l'ingresso di Maria De Filippi, accolta da un grande applauso da parte del pubblico e presentata la giuria di edizione: Elena D'Amario, Gigi D'Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini decidono di sfidare la squadra guidata da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.
Alex si esibisce sulle note di "Footloose", Opi canta "Senza una donna" di Zucchero. Gigi D'Alessio ed Elena D'Amario danno il loro voto ad Alex mandando la squadra Peparini-Cuccarini in vantaggio. Lorenzo, affiancato da Michele, apre la seconda sfida della prima manche. Alessio balla sulle note del brano "Gangnam Style" dell'artista Psy. Gigi D'Alessio sceglie Lorenzo: "Sembravano due grandissimi professionisti". Amadeus assegna la vittoria alla squadra Cuccarini-Peparini. È a quel punto che Anna Pettinelli ha chiesto di intervenire, accusando D'Alessio: "Secondo me non dobbiamo farci portare via dalla bellezza con le canzoni, ma giudicare un po' più sulla performance. Ce l'ho con Gigi. C'erano delle sbavature". La risposta del giudice non tarda ad arrivare: "Lorenzo non ha sbagliato nulla, nessuna sbavatura. Ho provato anche a chiudere gli occhi, perché mi hanno fatto sognare.Tu metti i dischi, io i dischi li faccio".
La sfida continua con Valentina della squadra Cuccarini-Peparini che propone il brano "Why" di Annie Lennox, Opi prosegue con "Supereroi" di Mr. Rain e Gard chiude con "Il mare calmo della sera" di Andrea Bocelli.
I giudici salvano Gard: "Mi serviva, mi ha fatto sentire vivo" commenta il cantante. La sfida per l'eliminazione prosegue con Valentina che propone "Girl on Fire" e "No One" di Alicia Keys. Opi sceglie "Rubami la notte" dei Pinguini Tattici Nucleari. I giudici decidono di eliminare il cantante. Opi è il primo eliminato del serale di "Amici 25": "Mi dispiace uscire così presto. Fuori di qua c'è un mondo e spero di andarmelo a prendere" dice il cantante ringraziando Anna Pettinelli per il percorso fatto insieme.