"Amici 25", Alessandro Cattelan sarà tra i giudici: l'annuncio sui social

Il portafortuna di Spongebob, New York come città del cuore, la collezione di aerei: sono tutti punti di contatto con il conduttore, che sbarca per la prima volta su Canale 5. Dopo essere stato uno dei volti promettenti di MTV, dove ha condotto diversi programmi musicali, nel 2011 approda a Sky dove conduce "X Factor" fino al 2020. Sempre su Sky, conquista il pubblico con il suo talk show "E poi c'è Cattelan" che conduce dal 2014 al 2020. Poi il passaggio in Rai nel 2022, dove arriva a condurre Sanremo Giovani e la quinta serata del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti. Il suo bagaglio musicale e l'esperienza televisiva maturata finora, oggi, lo rende una delle figure più preparata per giudicare i nuovi talenti della scuola di "Amici".