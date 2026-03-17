"Amici 25", Alessandro Cattelan sarà tra i giudici: l'annuncio sui social

"Amici", gli allievi al serale
© Instagram | Alessio
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Il conduttore è stato annunciato sui social del programma che partirà sabato 21 marzo
Alessandro Cattelan farà parte dei giudici di "Amici", il popolare talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La nuova edizione partirà sabato 21 marzo in prima serata e, in questi giorni, il programma attraverso i propri canali social ha lasciato indizi legati ai quattro giudici che avranno in mano le sorti degli allievi che si sfideranno durante il serale.
Come detto, nelle ultime ore, sui social è partita la caccia agli indizi legati ai giudici di questa edizione. Nel pomeriggio del 17 marzo, però, un video ha fugato ogni dubbio: nel filmato condiviso su Instagram dall'account ufficiale del programma si vede Alessandro Cattelan, provare a indovinare a chi corrispondano gli indizi che, in realtà, fanno riferimento proprio a lui.
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Il portafortuna di Spongebob, New York come città del cuore, la collezione di aerei: sono tutti punti di contatto con il conduttore, che sbarca per la prima volta su Canale 5. Dopo essere stato uno dei volti promettenti di MTV, dove ha condotto diversi programmi musicali, nel 2011 approda a Sky dove conduce "X Factor" fino al 2020. Sempre su Sky, conquista il pubblico con il suo talk show "E poi c'è Cattelan" che conduce dal 2014 al 2020. Poi il passaggio in Rai nel 2022, dove arriva a condurre Sanremo Giovani e la quinta serata del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti. Il suo bagaglio musicale e l'esperienza televisiva maturata finora, oggi, lo rende una delle figure più preparata per giudicare i nuovi talenti della scuola di "Amici".