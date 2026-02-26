"Amici", la lista aggiornata degli allievi che accedono al Serale
L'elenco dei concorrenti che sono riusciti a staccare il pass per la fase finale del talent
© Da video
Il conto alla rovescia per il Serale di "Amici" è cominciato e gli allievi del talent si stanno sottoponendo alle esibizioni decisive per ottenere il pass per la fase finale.
Dopo mesi in cui cantanti e ballerini hanno avuto modo di affinare il proprio talento attraverso lezioni e suggerimenti, la gara è entrata nel vivo e durante l'appuntamento in onda domenica 8 febbraio su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi ha messo fine alle sfide, per poi concedere l'opportunità di conquistare la maglia d'oro valida per l'accesso al Serale.
La prima candidata è stata Angie, che però non è riuscita a ottenere il "Sì" da tutti i giudici. "Devi essere più sporca, più convincente. Invece sei sempre troppo estetica, lì sulla notina - era stato il consiglio di Anna Pettinelli -. Buttati di più nel pezzo, finché non lo farai ti dirò no". I suggerimenti della professoressa non erano stati ben accolti da Lorella Cuccarini, prima sostenitrice della giovane cantante e determinata a offrirle al più presto una nuova occasione.
I primi accessi al Serale sono stati concessi nel corso della puntata del 15 febbraio, quando due ballerini e un cantante hanno potuto lasciarsi andare all'emozione di fronte alla realizzazione di un sogno costruito su impegno, dedizione e sacrifici.
Emiliano, ballerino
Era stato il primo candidato a ottenere il banco della scuola di "Amici" ed è stato il primo ad accedere al Serale. Classe 2008 di Roma, Emiliano Fiasco ha dimostrato di essere uno dei ballerini più promettenti del talent e, sotto l'attenta guida della professoressa Alessandra Celentano, ha conquistato gli altri insegnanti della scuola al primo tentativo, sulle note di "Bird set free".
"Piango tanto, a volte anche di felicità o per la danza. Ho sempre tanta paura di deludere chi punta su di me". Queste le parole di presentazione lette da Maria De Filippi durante il provino di Emiliano per l'accesso al talent. Subito dopo, il giovane talento aveva dato prova delle sue doti ottenendo ben tre "Sì" per l'accesso nella scuola.
Alex, ballerino
Il secondo ballerino a conquistare il serale è stato Alex Calu, protagonista di un doppio tentativo ravvicinato per sciogliere le riserve di Emanuel Lo. Il diannovenne napoletano è specializzato nel ballo latino-americano e nel suo curriculum vanta il titolo di campione italiano Under 21. Le sue abilità erano saltate all'occhio di Veronica Peparini, che lo aveva voluto nella sua squadra per poi guidarlo fino al Serale sulle note di "Wake me up before you go-go".
Nel corso della sua esperienza ad "Amici", Alex ha anche avuto modo di aprirsi e confidare un momento di difficoltà vissuto durante i suoi 16-17 anni. "Ho avuto problemi alimentari, tanti. Ero molto magro, tanto, troppo". Il ballerino aveva proseguito spiegando come tutto ciò nascesse da una sua insicurezza mentale: "Anche quando andavo ad allenarmi vedevo il fisico del ballerino accanto a me molto più bello, mentre io mi vedevo più grosso".
Michele, cantante
L'accesso di Michele Ballo al Serale è stato segnato da un acceso confronto tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Se la prima riteneva il ventunenne di Padova fosse pronto per la maglia d'oro, la seconda professoressa ha contestato la canzone presentata al provino, concedendo poi una seconda possibilità, quella decisiva, al giovane. "Estroverso, impulsivo, istintivo, senza freni e senza maschere", recitava la presentazione quando si è esibito per la prima volta nello studio di "Amici". Durante il suo percorso, il giovane si è sempre appoggiato all'ausilio del violoncello, nel quale è diplomato presso il Conservatorio di Rovigo.
Angie, cantante
La ventesima puntata di "Amici", in onda il 22 febbraio su Canale 5, si è rivelata cruciale per l'esperienza di Angie, che al suo secondo tentativo è riuscita ad accedere al Serale. Nata in Sardegna nel 2001, Angelica Paola Ibba ha raccontato di essersi trasferita a Milano per coltivare il suo sogno e affermarsi come cantante. In passato, la giovane ha preso parte a Sanremo Giovani con il brano "Scorpione" e per quattro anni ha tentato l'ingresso nella scuola di Maria De Filippi. Adesso che sembra essersi presentata l'occasione giusta, Angie è più decisa che mai a non farsela scappare.