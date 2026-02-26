Dopo mesi in cui cantanti e ballerini hanno avuto modo di affinare il proprio talento attraverso lezioni e suggerimenti, la gara è entrata nel vivo e durante l'appuntamento in onda domenica 8 febbraio su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi ha messo fine alle sfide, per poi concedere l'opportunità di conquistare la maglia d'oro valida per l'accesso al Serale.



La prima candidata è stata Angie, che però non è riuscita a ottenere il "Sì" da tutti i giudici. "Devi essere più sporca, più convincente. Invece sei sempre troppo estetica, lì sulla notina - era stato il consiglio di Anna Pettinelli -. Buttati di più nel pezzo, finché non lo farai ti dirò no". I suggerimenti della professoressa non erano stati ben accolti da Lorella Cuccarini, prima sostenitrice della giovane cantante e determinata a offrirle al più presto una nuova occasione.



I primi accessi al Serale sono stati concessi nel corso della puntata del 15 febbraio, quando due ballerini e un cantante hanno potuto lasciarsi andare all'emozione di fronte alla realizzazione di un sogno costruito su impegno, dedizione e sacrifici.