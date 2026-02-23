"Amici", Angie accede al Serale; scontro tra Emanuel Lo e Veronica Peparini: la puntata del 22 febbraio
Esibizioni, ospiti e risultati del ventesimo appuntamento del talent
© Da video
La ventesima puntata di "Amici" si rivela cruciale per il percorso di Angie, che si aggiudica la maglia del Serale. L'appuntamento del talent in onda domenica 22 febbraio nel pomeriggio di Canale 5 riserva, però, anche altre sorprese e colpi di scena. Tra queste, la scelta di una giuria sorteggiata in maniera casuale dal pubblico in studio e il serrato confronto che vede protagonisti Emanuel Lo e Veronica Peparini.
La giuria e le classifiche
Oltre all'analisi di Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato, la conduttrice Maria De Filippi ha invitato cinque giovani - due per la danza e tre per il canto - a commentare le esibizioni dei talenti in gara e a dare le proprie valutazioni in vista delle classifiche. "È un punto di vista diverso, poi in realtà chi compra i dischi e va a teatro siete più voi, perciò avete tutto il diritto di stare lì", ha spiegato Maria De Filippi, prima di procedere con le performance degli allievi.
Al termine delle esibizioni, i verdetti premiano Nicola nel ballo e Lorenzo nel canto, mentre Giulia ed Elena occupano le ultime posizioni.
La maglia del Serale per Angie
Dopo Emiliano, Alex e Michele, la scuola di "Amici" mette a disposizione altri due accessi al Serale e i pretendenti sono Angie e Simone.
La prima a esibirsi è la giovane cantante, che già durante l'appuntamento dell'8 febbraio aveva tentato di staccare il pass per la fase successiva del talent. "Per me quella maglia dimostrerebbe che il duro lavoro e i sacrifici prima o poi sono ripagati", ha commentato prima di esibirsi.
"Ho sempre voluto cantare e i miei genitori hanno fatto mille sacrifici per aiutarmi a prendere lezioni su lezioni, mi hanno accompagnata a Milano, mi hanno aiutata a realizzare quel sogno di trasferirmi là e provare ad arrivare". Angie è poi tornata sulle difficoltà del suo percorso, rivelando di aver tentato l'accesso alla scuola di Amici per quattro anni.
Quindi, le parole lasciano spazio all'intensa interpretazione del brano "Die on this hill", conclusa con una standing ovation di tutto il pubblico. Il giudizio positivo dei professori permette alla cantante di indossare la maglia che le consente l'accesso al Serale.
La maglia del Serale per Simone
Il secondo tentativo è invece riservato a Simone, che prima di ballare ha voluto rendere omaggio alla sua famiglia e agli amici più stretti che lo hanno sempre sostenuto. "Sono qui da poco rispetto a tutti gli altri. Se dovessi prendere la maglia, è grazie a tutte le persone con cui vivo quotidianamente, che mi stanno accanto e mi danno la forza di andare avanti, perché penso che da soli sia un po' difficile vivere".
Il suo primo tentativo, sulle note del brano "Pianeti" di Ultimo, si infrange contro il giudizio negativo di Emanuel Lo: "Ti ho visto fare cose più interessanti e credibili. Mi piaci quando sei nel tuo mondo, mi piace il fatto che state sperimentando anche altro ma in questo c'è da lavorare nella linea, nella forma, nel carattere e nell'espressività".
"Se avesse fatto di nuovo una coreografia coerente con il suo mondo si sarebbe sentito dire che faceva sempre le stesse cose", risponde, in maniera infastidita, Veronica Peparini.
Simone si ripete dunque nell'interpretazione di Piano Man, ma anche in questa occasione il parere di Emanuel Lo non cambia, dando il via alla discussione con la Peparini. "Qui c'era tutto il suo. Allora dì che non gli darai mai la maglia perché questo era lui, più di questo cosa deve fare? Ti stai impuntando". E di fronte all'analisi del coreografo, la professoressa aggiunge: "Stai dando un messaggio sbagliato, perché la danza è fatta di tante cose, di qualità. E lui ce l'ha. Purtroppo tu non lo riconosci perché di modern, evidentemente, non capisci nulla".
L'ospite della puntata
A chiudere la ventesima puntata di "Amici", arriva in studio Briga, che dedica il nuovo singolo "Sognatori" alla moglie e alla figlia in arrivo. "Dedico questa canzone a mia moglie e a mia figlia che sta per nascere. Il nostro desiderio di diventare genitori ci ha messo un po' a realizzarsi".