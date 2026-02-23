"Amici", Angie accede al Serale; scontro tra Emanuel Lo e Veronica Peparini: la puntata del 22 febbraio

Dopo Emiliano, Alex e Michele, la scuola di "Amici" mette a disposizione altri due accessi al Serale e i pretendenti sono Angie e Simone.

La prima a esibirsi è la giovane cantante, che già durante l'appuntamento dell'8 febbraio aveva tentato di staccare il pass per la fase successiva del talent. "Per me quella maglia dimostrerebbe che il duro lavoro e i sacrifici prima o poi sono ripagati", ha commentato prima di esibirsi.



"Ho sempre voluto cantare e i miei genitori hanno fatto mille sacrifici per aiutarmi a prendere lezioni su lezioni, mi hanno accompagnata a Milano, mi hanno aiutata a realizzare quel sogno di trasferirmi là e provare ad arrivare". Angie è poi tornata sulle difficoltà del suo percorso, rivelando di aver tentato l'accesso alla scuola di Amici per quattro anni.

Quindi, le parole lasciano spazio all'intensa interpretazione del brano "Die on this hill", conclusa con una standing ovation di tutto il pubblico. Il giudizio positivo dei professori permette alla cantante di indossare la maglia che le consente l'accesso al Serale.