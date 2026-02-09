DICIOTTESIMA PUNTATA

"Amici", Anna Pettinelli nega la prima maglia del serale: il racconto della puntata dell'8 febbraio

Il racconto della diciottesima puntata del talent, tra sfide, esibizioni, ospiti e pareri constrastanti

La puntata di "Amici" in onda domenica 8 febbraio nel pomeriggio di Canale 5 regala nuove esibizioni, discussioni, ospiti e la prima opportunità di accedere al serale.

La sfida di Kiara

 Il diciottesimo appuntamento con il talent si apre con il riscatto di Kiara che, dopo l'ultimo posto nella classifica del primo febbraio, è rimasta in gara superando il testa a testa con Anna.
La ballerina canadese chiude in maniera definitiva la fase delle sfide - come annuncia Maria De Filippi -, per lasciare spazio alle proposte dei professori con l'obiettivo di far ammettere gli allievi al serale.

Le prove e la classifica  Prima di ciò, va in scena un nuovo giro di esibizioni, giudicate da Marcello Sacchetta per il ballo e dalla coppia formata da Alex Britti e Ilenia Pastorelli per il canto. Sulla prova di Caterina emergono nuovi dissapori tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che già in settimana si erano resi protagonisti di un prolungato confronto sul metro di valutazione utilizzato ad "Amici". Ancora una volta, a far discutere sono le insufficienze assegnate dalla speaker radiofonica, che in questa occasione non trovano riscontro nella classifica.
A guadagnare il primo posto nel canto è proprio Caterina, seguita da Lorenzo e Angie; mentre Opi chiude in ultima posizione. Tra i ballerini, invece, spicca la performance di Nicola, con Simone che scivola in fondo alla classifica.

Angie andrà al serale?

   L'opportunità di conquistare la maglia per il serale viene concessa per la prima volta ad Angie, chiamata al centro dello studio per ottenere i tre "Sì" necessari. La cantante fa un primo tentativo con "Young and Beautiful", ma di fronte all'opposizione della Pettinelli ci riprova interpretando al pianoforte "Skinny Love". Ancora una volta, però, la professoressa non è soddisfatta: "Devi essere più sporca, più convincente. Invece sei sempre troppo estetica, lì sulla notina. Buttati di più nel pezzo, finché non lo farai ti dirò no".
Parole che non trovano d'accordo né la giovane cantante, né Lorella Cuccarini, visibilmente infastidita dall'atteggiamento della professoressa, arrivando a dire: "Se non ti arriva una botta alla pancia con un'esibizione del genere andiamo tutti a casa, tutti".

L'ospite della puntata

 Infine, lo studio di Amici ha accolto il ritorno di Antonia Nocca, finalista durante la ventiquattresima edizione del talent e reduce dall'esperienza a Sanremo Giovani con il brano "Luoghi perduti".

