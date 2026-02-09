"Amici", Anna Pettinelli nega la prima maglia del serale: il racconto della puntata dell'8 febbraio

Il diciottesimo appuntamento con il talent si apre con il riscatto di Kiara che, dopo l'ultimo posto nella classifica del primo febbraio, è rimasta in gara superando il testa a testa con Anna.

La ballerina canadese chiude in maniera definitiva la fase delle sfide - come annuncia Maria De Filippi -, per lasciare spazio alle proposte dei professori con l'obiettivo di far ammettere gli allievi al serale.



Le prove e la classifica Prima di ciò, va in scena un nuovo giro di esibizioni, giudicate da Marcello Sacchetta per il ballo e dalla coppia formata da Alex Britti e Ilenia Pastorelli per il canto. Sulla prova di Caterina emergono nuovi dissapori tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che già in settimana si erano resi protagonisti di un prolungato confronto sul metro di valutazione utilizzato ad "Amici". Ancora una volta, a far discutere sono le insufficienze assegnate dalla speaker radiofonica, che in questa occasione non trovano riscontro nella classifica.

A guadagnare il primo posto nel canto è proprio Caterina, seguita da Lorenzo e Angie; mentre Opi chiude in ultima posizione. Tra i ballerini, invece, spicca la performance di Nicola, con Simone che scivola in fondo alla classifica.