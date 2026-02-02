"Amici", Maria Rosaria eliminata, due nuovi ingressi: il racconto della puntata del primo febbraio

Si passa dunque alle esibizioni degli allievi, con Giuseppe Giofrè e Irma Di Paola chiamati a giudicare le prove di ballo, mentre per il canto intervengono Jake La Furia e Al Bano. In più occasioni, però, le performance sono accompagnate dai pareri discordanti di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, con quest'ultima che nella valutazione di Angie trova contraria anche Lorella Cuccarini.



A guidare la classifica del ballo è Alex, seguito da Emiliano e Simone. Ultimo posto invece per Kiara, mentre gli allievi votano Giulia. Nel canto, Elena è prima davanti a Michele e Valentina, con Gard in fondo al gruppo insieme a Plasma.