"Amici", Maria Rosaria eliminata, due nuovi ingressi: il racconto della puntata del primo febbraio
La sfida, le classifiche e gli ospiti: tutto quello che è successo durante la diciassettesima puntata del talent
© Da video
Tempo di verdetti nella scuola di "Amici", che domenica 1 febbraio vive una puntata di sfide, eliminazioni, nuovi ingressi e ospiti d'eccezione.
La sfida e l'eliminazione
La diciassettesima puntata del talent, in onda nel pomeriggio di Canale 5, si apre con la sfida di ballo che mette a confronto Maria Rosaria e Antonio. Il giudizio di Francesca Tocca premia il giovane ballerino, ritenuto "molto musicale e sicuro di sé", che entra così a far parte della scuola a discapito dell'allieva.
"Potevo dare di più, posso fare di più e mi spiace perché volevo mostrare qui il mio cambiamento", ha commentato Maria Rosaria, visibilmente dispiaciuta nel dover lasciare la scuola di "Amici".
Nuovi ingressi
Quello di Antonio non è l'unico nuovo ingresso nel programma, perché la maestra Celentano chiede un banco per Nicola. Con la sua esibizione sulle note de "Le Corsaire", il ballerino ottiene l'ovazione del pubblico e l'approvazione degli insegnanti per entrare nel programma.
La classifica della puntata
Si passa dunque alle esibizioni degli allievi, con Giuseppe Giofrè e Irma Di Paola chiamati a giudicare le prove di ballo, mentre per il canto intervengono Jake La Furia e Al Bano. In più occasioni, però, le performance sono accompagnate dai pareri discordanti di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, con quest'ultima che nella valutazione di Angie trova contraria anche Lorella Cuccarini.
A guidare la classifica del ballo è Alex, seguito da Emiliano e Simone. Ultimo posto invece per Kiara, mentre gli allievi votano Giulia. Nel canto, Elena è prima davanti a Michele e Valentina, con Gard in fondo al gruppo insieme a Plasma.
Gli ospiti della puntata
La prima ospite della sedicesima puntata di "Amici" è Giorgia, protagonista in studio con il suo nuovo singolo "Corpi Celesti". In chiusura, invece, Maria De Filippi ha accolto il ritono di Petit dopo il brillante percorso che lo ha visto protagonista durante la ventitreesima edizione del talent, quando arrivò terzo. Il giovane cantautore si è esibito insieme a Mimì nel nuovo brano "Perdonami".