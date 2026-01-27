"Amici", Valentina torna nella scuola: "Voglio arrivare fino alla fine"

"In questi giorni in cui sono stata a casa a pensare, a cercare di capire se questa fosse davvero la strada giusta per me, vi ho continuato a seguire e inevitabilmente ho sentito tanta nostalgia", esordisce la lettera che la giovane ha dedicato a tutti gli allievi in gara. Valentina ha proseguito riconoscendo l'ammirazione che prova per chi sta condividendo l'esperienza di "Amici" con lei, analizzando poi i dubbi che l'hanno fatta dubitare.

"Solo ora ho capito che non si trattava di una posizione in classifica, ma di come ho sempre vissuto il lavoro di cantante - spiega, mettendo a nudo le sue paure -. Non ci ho mai creduto fino in fondo, l'ho sempre visto come qualcosa di irrealizzabile per me. Il mio sogno più grande, sì, ma anche qualcosa di troppo lontano".