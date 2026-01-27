"Amici", Valentina torna nella scuola: "Voglio arrivare fino alla fine"
Dopo giorni di riflessione, la giovane cantante spiega i motivi che l'hanno spinta a tornare
© Da video
Valentina torna nella scuola di "Amici" ed è pronta a ripartire e a dimostrare tutto il suo valore. Come ricostruito durante il daytime in onda lunedì 26 gennaio su Canale 5, la cantante era stata sommersa da profondi dubbi, arrivando a chiedersi se competere nel talent fosse davvero ciò che desiderava. Pensieri raccolti da Maria De Filippi, che le aveva proposto di ritagliarsi una settimana di tempo lontano dal programma per riflettere sul da farsi e arrivare a una decisione definitiva. Quella decisione è arrivata e, forte di nuove consapevolezze, Valentina è tornata nella scuola.
"In questi giorni in cui sono stata a casa a pensare, a cercare di capire se questa fosse davvero la strada giusta per me, vi ho continuato a seguire e inevitabilmente ho sentito tanta nostalgia", esordisce la lettera che la giovane ha dedicato a tutti gli allievi in gara. Valentina ha proseguito riconoscendo l'ammirazione che prova per chi sta condividendo l'esperienza di "Amici" con lei, analizzando poi i dubbi che l'hanno fatta dubitare.
"Solo ora ho capito che non si trattava di una posizione in classifica, ma di come ho sempre vissuto il lavoro di cantante - spiega, mettendo a nudo le sue paure -. Non ci ho mai creduto fino in fondo, l'ho sempre visto come qualcosa di irrealizzabile per me. Il mio sogno più grande, sì, ma anche qualcosa di troppo lontano".
E, mossa dall'emozione, aggiunge: "Ho capito una cosa semplice ma fondamentale. Questo è il mio sogno da sempre ed è un'opportunità enorme, non ha senso sprecarla per domande a cui in questo momento nessuno può davvero rispondere".
"Voglio provare a seguire di più il flusso, farmi meno domande inutili e darmi una risposta semplice, fare ciò che mi rende felice. Voglio arrivare fino alla fine, dare tutta me stessa e non perdere mai questa consapevolezza. I miei sogni che per tanto tempo ho visto come irrealizzabili, oggi possono diventare obiettivi reali e questa volta voglio crederci davvero", ha concluso.