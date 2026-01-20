"Amici", l'inedita proposta di Maria De Filippi davanti alla crisi di Valentina

I dubbi di Valentina emergono anche con gli altri allievi della scuola, ai quali confida di non sentirsi sicura di voler proseguire questo genere di percorso. E qui arriva l'inedita proposta di Maria De Filippi: "Perché non te ne vai una settimana? Esci, capisci e poi vieni a dircelo. I dubbi fanno parte della vita delle persone, non penso che tu sia colpevole di avere dei dubbi".



La conduttrice cerca di consolare Valentina e la sprona a fare qualcosa per sciogliere le indecisioni che l'hanno messa in crisi negli ultimi giorni, fino a convincerla a lasciare "Amici" per una settimana, in attesa di arrivare a delle conclusioni definitive.