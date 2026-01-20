"Amici", l'inedita proposta di Maria De Filippi davanti alla crisi di Valentina

La conduttrice concede alla ventiduenne l'occasione di sciogliere i suoi dubbi
© Da video
La settimana di "Amici" si apre con i dubbi di Valentina, entrata in crisi dopo la puntata in onda domenica 19 gennaio su Canale 5.
"Tutto questo mi piace, però non so se sono adatta io", confida a Rudy Zerbi, riflettendo sui risultati delle ultime settimane. "Fuori da qui vivevo la musica in maniera diversa, come passione. Dicevo che avrei voluto viverla come un lavoro ma non facevo niente per fare in modo che questo potesse accadere", ha proseguito la 22enne, che poi ammette di sentirsi confusa.
I dubbi di Valentina emergono anche con gli altri allievi della scuola, ai quali confida di non sentirsi sicura di voler proseguire questo genere di percorso. E qui arriva l'inedita proposta di Maria De Filippi: "Perché non te ne vai una settimana? Esci, capisci e poi vieni a dircelo. I dubbi fanno parte della vita delle persone, non penso che tu sia colpevole di avere dei dubbi".
La conduttrice cerca di consolare Valentina e la sprona a fare qualcosa per sciogliere le indecisioni che l'hanno messa in crisi negli ultimi giorni, fino a convincerla a lasciare "Amici" per una settimana, in attesa di arrivare a delle conclusioni definitive.