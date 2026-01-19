"Amici", Opi si scontra con Anna Pettinelli: le emozioni della puntata del 18 gennaio

Le esibizioni, la classifica e le sfide, il racconto del quindicesimo appuntamento
© Da video
Prima l'acceso confronto tra Anna Pettinelli e Opi, poi le esibizioni giudicate da Brunori Sas e Rossella Brescia, fino alla sorpresa riservata a Kiara. La puntata di "Amici" in onda domenica 18 gennaio nel pomeriggio di Canale 5 regala momenti emozionanti e prove decisive per il futuro degli allievi.
L'appuntamento in onda domenica 18 gennaio nel pomeriggio di Canale 5 si apre con la discussione tra Anna Pettinelli e Opi. Se da una parte il ragazzo si dice deluso per i risultati raggiunti e poco supportato, l'insegnante replica evidenziando l'importanza di fiducia reciproca per continuare il percorso nella scuola. Parole di fronte alle quali interviene anche Maria De Filippi, che rimarca un problema di comunicazione tra i due.
"Se vengo da te e insieme decidiamo una lista di canzoni e poi mi trovo un altro pezzo, l'incontro è nullo. Ho una reazione istintiva, forse esagerata, ma perché mi sento presa in giro da chi è venuto in saletta", spiega la conduttrice, che tenta di spiegare il punto di vista del giovane.
"Non spararmi addosso, perché io non cambio idea ogni tre minuti. Tu sei ancora qua e hai la stessa fiducia che ti ho dato il primo giorno quando ti ho chiesto di venire in squadra con me", conclude l'insegnante, evidenziando l'importanza di una maggiore comunicazione per ritrovare la fiducia reciproca.
I chiarimenti lasciano dunque spazio alle esibizioni, giudicate per l'occasione da Brunori Sas per il canto e da Rossella Brescia per il ballo. L'artista calabrese è subito chiamato ad analizzare la performance di Michele, mentre subito dopo la ballerina esordisce commentando la prova di Alessio.
Le classifiche della puntata creano pareri discordanti tra gli insegnanti, a partire da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi in merito al giudizio di Plasma. Al termine dei verdetti, finiscono in sfida Pierpaolo e Maria Rosaria per il ballo, mentre nel canto sono chiamati a misurarsi Valentina e Angie.
La parte finale della puntata riserva una toccante sorpresa per Kiara, che dalla Florida riceve una videochiamata dai nonni. "Ti abbiamo visto ballare molte volte in Canada e negli Stati Uniti, però quando ti abbiamo visto ballare in Italia è stato un momento molto emozionante e molto speciale per noi", hanno commentato, ribadendo il loro totale sostegno per la nipote.