"Amici", Opi si scontra con Anna Pettinelli: le emozioni della puntata del 18 gennaio

L'appuntamento in onda domenica 18 gennaio nel pomeriggio di Canale 5 si apre con la discussione tra Anna Pettinelli e Opi. Se da una parte il ragazzo si dice deluso per i risultati raggiunti e poco supportato, l'insegnante replica evidenziando l'importanza di fiducia reciproca per continuare il percorso nella scuola. Parole di fronte alle quali interviene anche Maria De Filippi, che rimarca un problema di comunicazione tra i due.



"Se vengo da te e insieme decidiamo una lista di canzoni e poi mi trovo un altro pezzo, l'incontro è nullo. Ho una reazione istintiva, forse esagerata, ma perché mi sento presa in giro da chi è venuto in saletta", spiega la conduttrice, che tenta di spiegare il punto di vista del giovane.



"Non spararmi addosso, perché io non cambio idea ogni tre minuti. Tu sei ancora qua e hai la stessa fiducia che ti ho dato il primo giorno quando ti ho chiesto di venire in squadra con me", conclude l'insegnante, evidenziando l'importanza di una maggiore comunicazione per ritrovare la fiducia reciproca.