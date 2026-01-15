"Uomini e Donne", Gianni e Tina contro Mario: "Sei un calcolatore"

I due opinionisti criticano l'atteggiamento del cavaliere con Gemma e la decisione di richiamare Isabella
© Da video
A "Uomini e Donne" la decisione di Mario Lenti di interrompere la conoscenza con Maria G. e di richiamare Isabella scatena diverse critiche in studio, a partire da Gianni Sperti e Tina Cipollari. "Da adesso in avanti ti pregherei di non dare più fastidio a Gemma", tuona l'opinionista convinto che il cavaliere non mostri "alcun interesse" per la dama torinese.
La polemica si accende, ancora una volta, intorno al rapporto tra Mario e Gemma che il cavaliere ha provato a chiarire anche in una recente intervista a "Verissimo". "Se a Gemma fa piacere andrò sempre da lei a meno che non mi dica no", afferma. "Non puoi avvicinarti a una donna solo per tenerezza o per illuderla", risponde Tina. A quel punto interviene Maria De Filippi che più volte domanda a Mario se è interessato a proseguire la conoscenza.
"Fa il bello e il cattivo e tempo, prende le altre donne, le bacia poi a fine puntata va da Gemma e la illude un attimo", rincara la dose Gianni Sperti. Mentre l'atmosfera si scalda la dama, in attesa di una risposta da parte di Mario su un invito a cena, ha un momento di sconforto e fatica a trattenere le lacrime. A far discutere è anche la decisione del cavaliere di richiamare nel parterre Isabella dopo la fine della conoscenza con Maria G. "Sei un calcolatore, l'hai richiamata non perché ti interessa ma perché in questo modo rimani più tempo in centro studio", pungola Tina.