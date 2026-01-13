"Uomini e donne", Flavio a Martina dopo l'esterna: "Ti sento controllata"

Il tronista chiede alle sue corteggiatrici di trascorrere una giornata insieme e annuncia: "Poi farò la scelta"
© Da video
"La sorpresa di Martina è stato il momento che da quando sono qui mi ha emozionato di più poi però abbiamo iniziato a parlare e l'ho sentita distaccata". Flavio Ubirti commenta l'ultima esterna con la corteggiatrice e in centro studio annuncia che il suo percorso sul trono di "Uomini e donne" è ormai in dirittura d'arrivo.
"Mi dà fastidio pensare che una persona, dopo un momento così bello, possa non parlarmi a cuore aperto", dice il tronista che poi aggiunge: "Stona col fatto che a questo punto del percorso questa persona dovrebbe farlo". "Non ero trattenuta, non ho pensato prima a cosa dovevo dirti e mi dispiace tanto che tu la pensi in questo modo", replica Martina che tuttavia ammette: "Non sono riuscita a dirti in quel momento quello che mi diceva il cuore".
Flavio non ci sta e ribadisce l'importanza di riuscire a confidarsi senza blocchi emotivi. "A questo punto del percorso non è una cosa da poco non riuscire a esprimere quello che si prova", afferma il tronista toscano che nelle ultime esterne ha scambiato un bacio sia con Martina sia con l'altra corteggiatrice, Nicole. Poi l'ex tentatore di "Temptation Island" dice di sentirsi quasi pronto alla scelta e propone alle due ragazze di trascorrere, separatamente, un'intera giornata insieme, un'occasione per conoscersi ulteriormente e diradare gli ultimi dubbi.