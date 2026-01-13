"Uomini e donne", Flavio a Martina dopo l'esterna: "Ti sento controllata"

"La sorpresa di Martina è stato il momento che da quando sono qui mi ha emozionato di più poi però abbiamo iniziato a parlare e l'ho sentita distaccata". Flavio Ubirti commenta l'ultima esterna con la corteggiatrice e in centro studio annuncia che il suo percorso sul trono di "Uomini e donne" è ormai in dirittura d'arrivo.