"Uomini e Donne", Gemma contro Mario e Maria: "Siete falsi!"

"Ci siamo raccontati e ci siamo trovati molto bene, ci stiamo conoscendo. Il clima però non è molto allegro", interviene Maria riferendosi a Gemma. "Ma rallegralo tu! Due persone che sono state insieme non si ricordano neanche se si sono baciati? Sì c'è stato qualche bacio ma poi guardi lui per avere la conferma...ma fatemi capire, siete falsi!" Ribadisce Gemma. Dal canto suo Mario Lenti ha risposto alle accuse mosse nei suoi confronti da Gemma: "Non ho usato nessuna per stare al centro dello studio…Se mi è venuto di baciare Maria è perché mi andava di farlo e l'ho fatto…Non dovevo mica riflettere".