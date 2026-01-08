"Uomini e Donne", Gemma in lacrime per la frase di Mario: "Deve farsene una ragione"

Tra i due c'era stato un riavvicinamento dopo che il cavaliere aveva visto la dama in un'intervista a "Verissimo"
"Deve forse farsene una ragione?". Così Mario si riferisce a Gemma, sancendo l'ennesima chiusura della loro altalenante relazione. E la dama non riesce a trattenere le lacrime e fatica a parlare, se non con una voce rotta e tremolante, soprattutto quando viene a sapere che tra Mario e un'altra donna, Maria G., è scattato un bacio appassionato in taxi durante l'uscita.
Mario e Gemma si sarebbero riavvicinati, racconta Gianni in studio, quando Mario si è emozionato guardando un'intervista della dama a "Verissimo", in cui parla di lui e della loro esperienza di frequentazione. Dopodiché c'era stata un'uscita. Ma in studio, davanti a tutti, Mario prende nuovamente le distanze dalla dama: "Gemma non deve prenderla troppo sul serio questa cosa qui. Io non provo questo sentimento. Se ne deve fare forse una ragione? Io non voglio illuderla. Io ieri ho voluto ballare". E interviene Tina Cipollari in difesa di Gemma: "Lei ti ha voluto incontrare perché hai ridato delle speranze".
Gemma torna così preda della contraddittorietà di Mario, che dice di non volerla illudere ma adotta comportamenti che per Gianni Sperti e Tina Cipollari sono decisamente ambigui. "Gemma lo so che ti dà un dolore, però quello che non è accaduto prima non potrà accadere domani - dice Tina - Mettici una pietra sopra. Lui è uno di quegli uomini che, Maria, ti sfiniscono. Perché ti danno quelle speranze, poi non esiste nulla". E torna all'attacco contro Mario: "Hai visto come esci con questa signora? - dice riferendosi alla nuova frequentazione, Maria G. - Dopo neanche un'ora dall'esterna vi baciate, no? Quasi un colpo di fulmine, sì, ora c'è questa cosa meravigliosa. Però un'ora prima aveva illuso questa povera donna".