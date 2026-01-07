"Uomini e Donne", l'anno nuovo inizia col botto: tensione tra Gemma e Barbara

Ne viene fuori una lite accesa, dove Gemma Galgani e Barbara De Santi battibeccano in maniera molto accesa. Se Gemma difende le sue scelte, l'altra decide di chiudersi nel silenzio. Galgani, nonostante lo scontro e i sospetti insinuati dall'altra dama, decide comunque di ballare con Mario. "Gemma sei contenta?", chiede Maria De Filippi alla dama torinese. "Sono molto contenta perché quello che sento per Mario è qualcosa di molto forte e quindi mi basta anche solo un ballo", è la risposta della dama. Tina Cipollari però sentenzia: "Questo è un amore a senso unico", sarà davvero così?