"Uomini e Donne", l'anno nuovo inizia col botto: tensione tra Gemma e Barbara

Volano gli stracci in studio tra le due dame del trono over che arrivano al faccia a faccia

07 Gen 2026 - 16:54
© Da video

© Da video

A "Uomini e Donne", il nuovo anno parte col botto. Nella prima puntata del 2026 sono subito scintille in studio tra Gemma Galgani e Barbara De Santi: le due dame, dopo il consueto momento del ballo sono venute a uno scontro molto acceso.

"Io la difendo e lei mi dice di farmi i fatti miei", esordisce De Santi. Dietro al suo intervento c'è la volontà della donna di proteggerla da una nuova delusione: infatti, Gemma si sta riavvicinando a Mario Lenti e Barbara ha deciso di raccontare a tutti quello che le avrebbe raccontato l'uomo. Negli incontri, Mario avrebbe ribadito la sua volontà di non uscire con Gemma. L'intromissione di Barbara non è piaciuta alla dama torinese, che dice di volersi fidare di Mario.

Ne viene fuori una lite accesa, dove Gemma Galgani e Barbara De Santi battibeccano in maniera molto accesa. Se Gemma difende le sue scelte, l'altra decide di chiudersi nel silenzio. Galgani, nonostante lo scontro e i sospetti insinuati dall'altra dama, decide comunque di ballare con Mario. "Gemma sei contenta?", chiede Maria De Filippi alla dama torinese. "Sono molto contenta perché quello che sento per Mario è qualcosa di molto forte e quindi mi basta anche solo un ballo", è la risposta della dama. Tina Cipollari però sentenzia: "Questo è un amore a senso unico", sarà davvero così?

