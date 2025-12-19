Logo Tgcom24
A "Uomini e Donne" arriva il medico in studio per Gemma

La dama del trono over alle prese con i soliti problemi di cuore si fa visitare in studio

19 Dic 2025 - 15:54
© Da video

© Da video

A "Uomini e Donne" continuano a tenere banco le sofferenze di Gemma. Per questo, Tina Cipollari ha deciso di portare in studio il medico: "Dottore, la situazione è questa: ha quasi perso conoscenza mentre ballava - ha detto l'opinionista -, è meglio essere prudenti Maria perché l'età c'è".

Così Gemma si è prestata alla visita del medico della trasmissione. Il medico si è limitato a dire: "Gemma è agitata". Poi è stata la volta della misurazione della pressione arteriosa, intanto Mario ha avuto da ridire: "Non credo si debba scherzare su queste cose - ha commentato il cavaliere -, Tina tu stai giocando ma lei sta giocando davvero". L'opinionista ha poi detto: "Mario tu stai zitto che è colpa tua".

Dopo aver superato la visita medica con una pressione arteriosa definita "perfetta", Tina Cipollari ha tirato un sospiro di sollievo: "Non possiamo permetterci di perderla qui, sono le pene d'amore". Poi, Gemma ha ripreso il suo posto in studio, aggiungendo: "Il cuore è il problema".

uomini e donne