"Tu si que vales", Gemma Galgani "irrompe" nella gara di lip-sync con Maria De Filippi e Francesca Fagnani

La dama di "Uomini e Donne" si unisce alle conduttrici nei panni di Jo Squillo e Sabrina Salerno in "Siamo donne"
© Da video
La finale di "Tu si que vales" 2025 si è aperta con una gara di lip-sync tra i giudici ricca di sorprese. Nella prima delle tre manches previste, Maria De Filippi e la giornalista Francesca Fagnani si lanciano sulle note di "Siamo donne", successo del 1991 di Jo Squillo e Sabrina Salerno. A metà esibizione tuttavia la dama di "Uomini e Donne" Gemma Galgani "irrompe" sul palco e si scatena tra le due conduttrici.
Con un'esibizione in perfetto stile disco pop di inizio anni Novanta, la coppia De Filippi-Fagnani convince la giuria popolare e accede alla semifinale. A essere promossi sono però anche Paolo Bonolis nei panni di Adriano Celentano, e Giucas Casella in abito da sposa come Claudia Mori per il brano "La coppia più bella del mondo". Mentre Sabrina Ferilli, affiancata dai conduttori Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, è Cristina Aguilera nel successo del 2007 "Candyman".
Nulla fare invece per le altre due coppie di giudici accompagnate da altrettanti vip. Tra autoironia, magie del trucco e imitazioni impeccabili, Luciana Littizzetto e Filippo Bisciglia portano sul palco l'atmosfera carioca in salsa anni Ottanta sulle note del brano "Cacao Meravigliao" di Renzo Arbore. Mentre Rudy Zerbi con indosso una parrucca color biondo platino veste i panni di Donatella Rettore in "Chimica" portata in gara al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Ditonellapiaga, qui cantata in playback dall'attrice Claudia Gerini.