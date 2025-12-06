"Tu si que vales", Gemma Galgani "irrompe" nella gara di lip-sync con Maria De Filippi e Francesca Fagnani

La finale di "Tu si que vales" 2025 si è aperta con una gara di lip-sync tra i giudici ricca di sorprese. Nella prima delle tre manches previste, Maria De Filippi e la giornalista Francesca Fagnani si lanciano sulle note di "Siamo donne", successo del 1991 di Jo Squillo e Sabrina Salerno. A metà esibizione tuttavia la dama di "Uomini e Donne" Gemma Galgani "irrompe" sul palco e si scatena tra le due conduttrici.