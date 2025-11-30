Logo Tgcom24
NELLA SEMIFINALE

"Tu si que vales", Sabrina Ferilli balla una mazurka con il "re" della mortadella

Giuseppe Alessio conquista il sì dei giudici con panini freschi e tanta autoironia

30 Nov 2025 - 00:18
© Da video

© Da video

Tra un talento e l'altro la fame incalza e sul palco di "Tu si que vales" c'è chi come Giuseppe Alessio, in arte "the king of mortadella", si offre di preparare uno spuntino ai giudici. Mentre Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zebi si gustano un panino con la mortadella, il concorrente invita Sabrina Ferilli a ballare una mazurka.

"Il nome d'arte me l'ha dato l'attrice Premio Oscar Helen Mirren dopo essere entrata nella mia bottega di famiglia", spiega Alessio prima di spostarsi verso il chiosco mobile per affettare la mortadella fresca. Dal caciocavallo alla spruzzata di peperone crusco: il "re" infarcisce i panini e in una manciata di secondi li consegna ai giudici. Dalla distribuzione viene escluso in un primo momento Zerbi che minaccia scherzosamente di votare "non vale" a priori. 

Per creare l'atmosfera adatta alla consumazione, l'esperto di salumi si mette a ballare con Sabrina Ferilli sulle note di un tipico liscio romagnolo. Per Giuseppe Alessio tuttavia la passione per la mortadella va ben oltre il palato tanto che decide di omaggiare i giudici con orologi personalizzati dove compare "senza veli", coperto solo dal salume. Il concorrente incassa quattro sì e con il 55% dei consensi della giuria popolare supera la prima prova. 

