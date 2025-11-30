"Tu si que vales", Sabrina Ferilli balla una mazurka con il "re" della mortadella

Tra un talento e l'altro la fame incalza e sul palco di "Tu si que vales" c'è chi come Giuseppe Alessio, in arte "the king of mortadella", si offre di preparare uno spuntino ai giudici. Mentre Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zebi si gustano un panino con la mortadella, il concorrente invita Sabrina Ferilli a ballare una mazurka.