"Tu si que vales", il calzolaio crea dei sandali per Sabrina Ferilli

Così, mentre modella il cuoio, il giovane racconta la sua storia personale, fatta di tentativi, cambi di strada e ritorni alle origini. "All'inizio non era ciò che volevo fare. Ho iniziato come muratore, poi ho fatto il commesso in un negozio di vestiti e poi il venditore porta a porta, ma non ero contento", confida, spiegando come la vera svolta sia arrivata nel momento in cui ha chiesto al padre di insegnargli il mestiere tramandato in famiglia.