"Tu si que vales", il calzolaio crea dei sandali per Sabrina Ferilli

L’artigiano dei social conquista il pubblico raccontando la sua storia e creando, in diretta, un modello speciale per l’attrice
© Da video
Maximiliano Maiorino, tra i protagonisti della nona puntata di "Tu si que vales", porta in scena un talento artigianale che affonda le radici nella tradizione, ma che oggi vive anche grazie alla forza dei social. Con quasi 400mila follower su Instagram, è conosciuto come il "calzolaio Max", capace di unire manualità, racconto personale e capacità comunicativa. E, nel corso della puntata, realizza un paio di sandali su misura per Sabrina Ferilli, trasformando quel momento in una piccola narrazione televisiva.
Inizialmente l’attrice romana si mostra titubante: teme che si tratti di uno degli scherzi orchestrati da Giovannino e non vuole prestarsi. Solo quando comprende che l’intento è autentico, accetta di farsi prendere le misure del piede, non rinunciando alla propria ironia. "Non è proprio un piedino da Cenerentola, il mio, è più una pinna", commenta tra le risate generali, mentre Maximiliano inizia il suo lavoro.
Così, mentre modella il cuoio, il giovane racconta la sua storia personale, fatta di tentativi, cambi di strada e ritorni alle origini. "All'inizio non era ciò che volevo fare. Ho iniziato come muratore, poi ho fatto il commesso in un negozio di vestiti e poi il venditore porta a porta, ma non ero contento", confida, spiegando come la vera svolta sia arrivata nel momento in cui ha chiesto al padre di insegnargli il mestiere tramandato in famiglia.
Da lì, la scoperta del mondo digitale. "Mi sono messo online, la gente ha iniziato a seguirmi e ora ricevo scarpe da riparare da tutta Italia", spiega, consegnando a Ferilli il paio di sandali promesso. Un racconto semplice, ma emblematico di come un’antica arte possa trovare nuove forme di espressione grazie all’abilità di saperla condividere.