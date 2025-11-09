Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Nella settima puntata

"Tu si que vales", Paolo Imeri presenta le sue urne cinerarie made in Italy

Da tre generazioni l'artigiano, specializzato nell'arte funeraria, rappresenta ai più elevati livelli il prodotto italiano di qualità

09 Nov 2025 - 01:23
© Da video

© Da video

Nella settima puntata di "Tu si que vales" Paolo Imeri presenta cinque urne cinerarie realizzate artigianalmente e rigorosamente made in Italy. "Credo che siano delle lampade" dice Luciana Littizzetto nel vedere i cinque oggetti esposti in studio, mentre Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Paolo Bonolis provano a indovinare.

"Durano tantissimo nel tempo, lo scandiscono" dice l'artigiano provando a fornire alcuni indizi che Paolo Bonolis coglie subito arrivando a dare la soluzione. I giudici stupiti chiedono come mai una di queste urne sia leggermente distaccata dalle altre e l'artigiano risponde: "Le ho realizzate pensandole come un complemento d'arredo, per esempio nel realizzare quest'urna che vedete mi sono ispirato a un abito che aveva Sabrina Ferilli in una puntata" dice mostrando l'oggetto con su disegnata una rosa rossa.

"Le altre quattro invece - prosegue - non le ho realizzate appositamente per voi ma hanno un qualcosa che vi ricorda. La sfera in foglia oro rosa mi ricorda Rudy che è un discografico, l'urna con la rosa dei venti Maria che ha sempre dato le direzioni giuste, per Paolo un'urna con il disegno del piccolo principe e infine a Luciana, cabarettista e showgirl, i colori della maschera di arlecchino" spiega consegnando a ciascun giudice la propria urna. 

"Ora la giuria deve votare indipendentemente dalle nostre ceneri" scherza Maria De Filippi. "Ed è un sì al 57%" annuncia Sabrina Ferilli salutando e ringraziando l'artigiano italiano.

Leggi anche

"Tu si que vales", alla gara di lip sync Elodie, Alessandro Cattelan, Mara Venier e Conticini

"Tu si que vales" ricorda Peppe Vessicchio: "Ciao maestro, ti vogliamo bene"

tu si que vales
urne