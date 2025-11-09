"Tu si que vales", Paolo Imeri presenta le sue urne cinerarie made in Italy

"Le altre quattro invece - prosegue - non le ho realizzate appositamente per voi ma hanno un qualcosa che vi ricorda. La sfera in foglia oro rosa mi ricorda Rudy che è un discografico, l'urna con la rosa dei venti Maria che ha sempre dato le direzioni giuste, per Paolo un'urna con il disegno del piccolo principe e infine a Luciana, cabarettista e showgirl, i colori della maschera di arlecchino" spiega consegnando a ciascun giudice la propria urna.