"Tu si que vales" ricorda Peppe Vessicchio: "Ciao maestro, ti vogliamo bene"

La trasmissione di Canale 5 omaggia il compositore che si è spento all'età di 69 anni
© Da video
"Tu si que vales" apre la puntata di sabato 8 novembre omaggiando il maestro d'orchestra Peppe Vessicchio scomparso all'età di 69 anni presso l'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a causa di una complicazione improvvisa. Un video intenso e pieno d'affetto ha ricordato il compositore, volto amatissimo della televisione italiana.
Sullo schermo il titolo "Ciao Maestro", poi le immagini più belle della sua carriera: dall'ultima apparizione del 27 settembre a "Tu si que vales" accolto dall'applauso scrosciante della giuria e del pubblico che lo ha visto indossare i panni di Fedez nella gara di lip-sync battle, ai sorrisi che lo hanno reso un'icona. E ancora sul finale un saluto: "Ciao maestro, ti vogliamo bene".
Tra le esperienze più importanti di Peppe Vessicchio in tv c'è quella ad "Amici" di Maria De Filippi, dove ha portato un tocco di classe e cultura musicale. Nel programma ha ricoperto diversi ruoli: direttore d'orchestra per le esibizioni dei cantanti nelle prime stagioni, poi giudice esterno capace di valutare con equilibrio e sensibilità artistica, e ospite speciale, sempre pronto a condividere la sua esperienza con i giovani allievi.