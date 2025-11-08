"Tu si que vales" ricorda Peppe Vessicchio: "Ciao maestro, ti vogliamo bene"

Tra le esperienze più importanti di Peppe Vessicchio in tv c'è quella ad "Amici" di Maria De Filippi, dove ha portato un tocco di classe e cultura musicale. Nel programma ha ricoperto diversi ruoli: direttore d'orchestra per le esibizioni dei cantanti nelle prime stagioni, poi giudice esterno capace di valutare con equilibrio e sensibilità artistica, e ospite speciale, sempre pronto a condividere la sua esperienza con i giovani allievi.