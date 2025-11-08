Addio Peppe Vessicchio, il maestro che è diventato un'icona pop del web

Negli anni, la sua figura è stata adottata dai social come un'icona rassicurante e ironica: anche quando non era presente sul palco del Teatro Ariston, il nome Vessicchio diventava virale, con gli utenti che ne reclamavano la presenza come se fosse parte integrante del Festival. La sua barba inconfondibile, la calma con cui impugnava la bacchetta e l'aura di maestro buono lo hanno trasformato in un personaggio amato da tutti, spesso al centro di battute e fotomontaggi divertenti.