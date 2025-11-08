Morto Peppe Vessicchio, quando parlava del suo ruolo ad "Amici": "Potrei aver commesso errori"

Un anno fa a "This is me" il direttore d'orchestra ricordava la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi
© Da video
Peppe Vessicchio è morto all'età di 69 anni. Celebre per le sue partecipazioni come direttore d'orchestra al Festival di Sanremo, Vessicchio ha partecipato per molti anni in qualità di insegnante all'interno della scuola di "Amici". Un'esperienza che il maestro ha sempre ricordato con affetto, come aveva raccontato lui stesso nel corso dell'edizione del 2024 di "This is me".
Nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin del dicembre del 2024, Vessicchio aveva parlato della fase in cui provinava i possibili allievi della scuola durante i casting: "Si trattava di una situazione di emergenza - aveva spiegato Vessicchio -. Non eravamo pronti ad accogliere mille persone al giorno, quindi bisognava accontentare tutti e far in modo di non arrivare a mezzanotte". In quell'occasione era stata mandata in onda una clip legata a quell'edizione di "Amici". Nel filmato, Maria De Filippi descriveva così le capacità di Vessicchio: "Sembrerà strano ma a lui basta poco per dire sì o no". Vessicchio non aveva risparmiato i commenti negativi ai ragazzi che ambivano a entrare nella trasmissione.
E a Silvia Toffanin che gli chiedeva se si fosse mai sbagliato nel giudizio, Vessicchio aveva risposto così: "Ogni tanto penso di aver fatto sicuramente qualche errore - aveva ammesso -, avevo anche i dubbi a fine giornata in cui mi chiedevo se ci fossimo persi qualcuno. Però un giorno, con il primo della fila, con un ragazzo corpulento prima che iniziasse a cantare, dopo aver fatto il primo vocalizzo iniziale, aveva ricevuto l'applauso di tutti i presenti. E mi sono fermato e ho detto: allora si capisce quando uno è bravo".