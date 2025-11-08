Morto Peppe Vessicchio, quando parlava del suo ruolo ad "Amici": "Potrei aver commesso errori"

E a Silvia Toffanin che gli chiedeva se si fosse mai sbagliato nel giudizio, Vessicchio aveva risposto così: "Ogni tanto penso di aver fatto sicuramente qualche errore - aveva ammesso -, avevo anche i dubbi a fine giornata in cui mi chiedevo se ci fossimo persi qualcuno. Però un giorno, con il primo della fila, con un ragazzo corpulento prima che iniziasse a cantare, dopo aver fatto il primo vocalizzo iniziale, aveva ricevuto l'applauso di tutti i presenti. E mi sono fermato e ho detto: allora si capisce quando uno è bravo".