Morto Peppe Vessicchio, il celebre direttore d'orchestra aveva 69 anni

Ma è stato molto più di un maestro dell’orchestra sanremese. Nel corso della sua illustre carriera ha collaborato con i principali protagonisti della scena musicale italiana e internazionale: Andrea Bocelli, Zucchero, Roberto Vecchioni, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni, Ron e Biagio Antonacci sono solo alcuni dei grandi nomi con cui ha condiviso il palco e lo studio di registrazione. La sua versatilità gli ha permesso di esplorare palcoscenici di livello mondiale, dirigendo orchestre in luoghi prestigiosi come il Cremlino, dove ha curato un tributo a John Lennon. Inoltre, ha guidato con entusiasmo il progetto Rockin’1000, un’impresa straordinaria che riunisce la più grande rock band del mondo. Negli ultimi anni ha continuato a mettersi in gioco e innovare, rimanendo fedele alla sua passione per la musica. Per il prossimo anno era previsto un tour teatrale intitolato "Ecco che incontro l’anima" al fianco di Ron, un progetto che prometteva emozioni e introspezione.