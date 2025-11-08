Peppe Vessicchio, da "Una lunga storia d’amore" a "Sogno": le sue canzoni più famose

Ha compiuto i suoi primi passi nel mondo della musica nella sua città, a Napoli, dove realizzò dischi per cantanti come Nino Buonocore, Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Peppino Gagliardi e Lina Sastri. Ma fu il sodalizio con Gino Paoli a segnare il punto più alto della sua carriera d'autore. Vessicchio firmò arrangiamenti e musiche per una serie di brani che ancora oggi incarnano la delicatezza e la malinconia della canzone d'autore italiana: "Una lunga storia d'amore" (1984), costruito sulla voce profonda di Paoli; "Ti lascio una canzone", che anni dopo ispirerò anche un celebre programma televisivo: "Cosa farò da grande", riflessione sull'età e sull'identità; "Coppi", omaggio poetico al campione del ciclismo e alla nostalgia di un tempo perduto. In quegli anni, il maestro napoletano affinò la sua cifra stilistica: un pop elegante, orchestrale, dove la canzone tornava a essere racconto e sentimento.