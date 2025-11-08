Peppe Vessicchio, non solo direttore d'orchestra: negli anni ’70 recitava con "I Trettré"

Con Edoardo Romano e Mirko Setaro, "I Trettré" consolidarono il proprio stile ironico e ritmato, costruendo sketch basati su giochi di parole, situazioni paradossali e grande sintonia scenica. La formazione trovò il successo tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, quando approdò in programmi televisivi di intrattenimento e varietà. Il gruppo divenne un simbolo della comicità italiana di quel periodo, capace di passare dai piccoli palcoscenici partenopei ai riflettori. Peppe Vessicchio, pur avendo lasciato il trio prima di questa fase di notorietà nazionale, ne aveva condiviso gli esordi e lo spirito originario. E la sua presenza musicale contribuì a definire il tono leggero e melodico delle prime esibizioni.