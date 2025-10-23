Dagli esordi in tv con Pippo Baudo al matrimonio con Silvio Testi, Lorella Cuccarini si racconta a "This Is Me"

Il programma condotto da Silvia Toffanin celebra l'immensa carriera della showgirl con ospiti, aneddoti e momenti toccanti
Una serata speciale per celebrare quarant'anni di carriera. La seconda puntata di "This Is Me", in onda mercoledì 22 ottobre in prima serata su Canale 5, rende omaggio a Lorella Cuccarini e lo fa attraverso grandi ospiti, sketch irriverenti, aneddoti e momenti particolarmente toccanti.
La trasmissione condotta da Silvia Toffanin prende il via dall'attualità e dall'esperienza che vede l'iconica showgirl impegnata come prof nella scuola di "Amici".
"Sono così felice di aver iniziato questa esperienza perché dopo quarant'anni riuscire a trasferire ai ragazzi qualcosa della tua storia, della tua esperienza, del tuo lavoro e anche della tua determinazione penso che sia un'occasione meravigliosa. E io sono veramente felice di questo viaggio", ha commentato Lorella Cuccarini, raggiunta in studio da Alessandra Celentano, Garrison Rochelle, Peppe Vessicchio e Amadeus.
Quindi, "This Is Me" torna indietro nel tempo e rivive gli esordi della showgirl, nata a Roma il 10 agosto 1965 e proposta in televisione, ancora giovanissima, da Pippo Baudo. I riflettori si spostano dunque sul rapporto che Lorella Cuccarini ha sempre avuto con il celebre conduttore, con il quale nel 1993 ha guidato il Festival di Sanremo. Proprio al presentatore, scomparso lo scorso 16 agosto, la showgirl rivolge una toccante lettera in cui è racchiusa tutta la sua gratitudine.
"Non tutti hanno la fortuna di incontrare un padre artistico come te. Io sì e te ne sarò grata per sempre", è l'epilogo del messaggio letto per l'occasione da Maria De Filippi.
La festa di Lorella Cuccarini passa dunque dalla sua passione per la Roma, squadra di cui è particolarmente tifosa, fino all'ammirazione per i Ricchi e Poveri e i Pooh, entrambi i gruppi protagonisti a sorpresa nello studio di "This Is Me". A tutto ciò, si aggiungono le esibizioni di Sarah Toscano, Nina Zilli e l'incursione di Alessandro Siani.
Non mancano i momenti legati alla sfera privata di Lorella Cuccarini, che rivolge un ringraziamento particolare alla madre. "Sono passati 23 anni da quando non c'è più e devo dire che il dolore lascia spazio a tutti i ricordi più belli", racconta, ricordandola come una "donna forte e d'altri tempi".
Dopo aver accolto in studio Marco Columbro, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Lorella Cuccarini si è soffermata sulla storia d'amore con il marito Silvio Testi, sposato nel 1991, e sui loro quattro figli. "Siamo sempre tanto legati, c'è un rapporto di grande complicità e parliamo molto", ha spiegato, evidenziando l'importanza del dialogo costante.
Mentre a proposito dei figli ha aggiunto: "Adesso sono grandi. La prima ha 31 anni, il secondo 29 e i gemelli 25 anni, perciò ormai c'è un rapporto adulto in cui si ha anche la capacità di chiedere scusa quando si sbaglia e la volontà di dare un consiglio al momento giusto, consapevoli che dall'altra parte non sempre verrà preso in considerazione. Noi siamo veramente orgogliosi di come sono cresciuti".