Dagli esordi in tv con Pippo Baudo al matrimonio con Silvio Testi, Lorella Cuccarini si racconta a "This Is Me"

Dopo aver accolto in studio Marco Columbro, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Lorella Cuccarini si è soffermata sulla storia d'amore con il marito Silvio Testi, sposato nel 1991, e sui loro quattro figli. "Siamo sempre tanto legati, c'è un rapporto di grande complicità e parliamo molto", ha spiegato, evidenziando l'importanza del dialogo costante.



Mentre a proposito dei figli ha aggiunto: "Adesso sono grandi. La prima ha 31 anni, il secondo 29 e i gemelli 25 anni, perciò ormai c'è un rapporto adulto in cui si ha anche la capacità di chiedere scusa quando si sbaglia e la volontà di dare un consiglio al momento giusto, consapevoli che dall'altra parte non sempre verrà preso in considerazione. Noi siamo veramente orgogliosi di come sono cresciuti".