La toccante lettera di Lorella Cuccarini per Pippo Baudo: "Sei sempre stato presente nella mia vita"

A leggere il messaggio della showgirl, durante la seconda puntata di "This Is Me", è Maria De Filippi
© Da video
Una toccante lettera piena di amore e grandi ricordi, conclusa con l'ovazione di tutto lo studio. Nella puntata speciale di "This Is Me" dedicata alla straordinaria carriera di Lorella Cuccarini, la showgirl dedica un capitolo speciale a Pippo Baudo, colui che per primo l'ha scoperta e l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo, accompagnandola poi in tutti i momenti importanti della sua carriera e anche della sua vita privata.
L'omaggio per il conduttore è stato dunque raccolto in un toccante messaggio della showgirl, letto per l'occasione da Maria De Filippi. "Caro Pippo, il tuo addio è stato come l'ultima sigla di uno spettacolo indimenticabile. E non è un caso che sia arrivato di sabato, il tuo giorno, quello del bel varietà che hai inventato tu", è l'inizio della lettera di Lorella Cuccarini. "Ti chiedo scusa se nei giorni seguenti alla tua scomparsa ho scelto il silenzio. C'è un tempo, penso, per omaggiare e c'è un tempo per la preghiera. E io ho pregato".
La showgirl passa dunque in rassegna alcuni dei momenti più significativi della sua carriera. Momenti in cui Pippo Baudo è sempre stato presente, a partire dagli esordi con Fantastico, nel 1985: "Io ero una ragazza di 19 anni timida e piena di sogni, tu un gigante che incuteva rispetto. Ancora oggi mi chiedo cosa tu abbia visto in me, perché tu scegliesti proprio me".
"Giorno dopo giorno sentivo crescere il tuo orgoglio, ma anche la mia voglia di non deluderti", ricorda ancora, rievocando anche l'incidente automobilistico da cui nacque l'idea della frangetta, per coprire il taglio sulla fronte.
La lettera prosegue passando dalla conduzione del Festival di Sanremo 1993: "Quella settimana fu senza dubbio la mia consacrazione agli occhi del pubblico, ma anche il momento in cui presi coscienza delle mie capacità. Grazie a te, Pippo, anche io avevo finalmente imparato a credere in me".
Accanto ai momenti che hanno segnato la carriera di Lorella Cuccarini, la showgirl ricorda anche diversi momenti privati in cui Pippo Baudo non l'ha mai fatta sentire sola. "Mi mancheranno i tuoi consigli sempre giusti, le tue telefonate affettuose, perché tu sei sempre stato presente nella mia vita. Quando mia mamma se ne andò, tu c'eri. Quando mi operai alla tiroide, al mio risveglio in camera tu c'eri. Hai visto tutti i miei spettacoli a teatro, spesso prima del debutto".
"Non tutti hanno la fortuna di incontrare un padre artistico come te. Io sì e te ne sarò grata per sempre", prosegue la lettera interpretata da Maria De Filippi, alla quale Lorella rivolge un ringraziamento particolare.