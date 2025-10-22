La toccante lettera di Lorella Cuccarini per Pippo Baudo: "Sei sempre stato presente nella mia vita"

Una toccante lettera piena di amore e grandi ricordi, conclusa con l'ovazione di tutto lo studio. Nella puntata speciale di "This Is Me" dedicata alla straordinaria carriera di Lorella Cuccarini, la showgirl dedica un capitolo speciale a Pippo Baudo, colui che per primo l'ha scoperta e l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo, accompagnandola poi in tutti i momenti importanti della sua carriera e anche della sua vita privata.



L'omaggio per il conduttore è stato dunque raccolto in un toccante messaggio della showgirl, letto per l'occasione da Maria De Filippi. "Caro Pippo, il tuo addio è stato come l'ultima sigla di uno spettacolo indimenticabile. E non è un caso che sia arrivato di sabato, il tuo giorno, quello del bel varietà che hai inventato tu", è l'inizio della lettera di Lorella Cuccarini. "Ti chiedo scusa se nei giorni seguenti alla tua scomparsa ho scelto il silenzio. C'è un tempo, penso, per omaggiare e c'è un tempo per la preghiera. E io ho pregato".