Lorella Cuccarini e l'amore per il marito Silvio Testi: "Le nostre produzioni più belle sono i nostri figli"

"Ancora oggi diciamo che fra tutti i lavori fatti insieme, le nostre produzioni più belle sono i nostri figli", ha proseguito Lorella Cuccarini, che si sofferma dunque sull'attuale vita di coppia. "Siamo sempre tanto legati, c'è un rapporto di grande complicità e parliamo molto. Non voglio dirti che sia una coppia dove tutto è perfetto, perché nessuna famiglia lo è. Si discute, però la cosa bella è che noi abbiamo un dialogo e anche quando ci sono dei nodi da sciogliere ci diciamo sempre di scioglierli, andare avanti e guardare al futuro".



Mentre a proposito dei suoi quattro figli, aggiunge: "Per noi sono tutto e se noi non avessimo avuto questi figli, probabilmente anche tutte le soddisfazioni personali non avrebbero avuto senso. La famiglia dà veramente un senso a tutta la tua vita".