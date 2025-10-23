Lorella Cuccarini e l'amore per il marito Silvio Testi: "Le nostre produzioni più belle sono i nostri figli"

Protagonista della seconda puntata di "This Is Me", la showgirl si sofferma sull'importanza della famiglia
© Da video
Lorella Cuccarini è la protagonista della seconda puntata di "This Is Me" e tra i tanti temi affrontati dalla showgirl non poteva certo mancare quello relativo all'amore per il marito Silvio Testi, sposato nel 1991.
"L'ho conosciuto per il mio debutto con Pippo Baudo, perché era il produttore musicale di Fantastico 6", racconta la showgirl, ricordando il primo incontro con quello che sarebbe poi diventato suo marito. "Mi colpì subito questo sguardo perché lui ha degli occhi magnetici e un sorriso veramente molto affascinante. E poi aveva una passione per il lavoro che mi colpiva particolarmente perché la sentivo molto affine alla mia".
Lorella Cuccarini racconta dunque di aver perso di vista Silvio, per ritrovarlo a distanza di tempo in vista di un nuovo progetto: "Quando sono arrivata qui in Mediaset e avevo bisogno di un nuovo gruppo di lavoro, decisi di chiamarlo perché mi ero veramente trovata molto bene con lui. E lì tra un balletto, una sigla, e un'altra cosa, è successo...".
Nonostante l'iniziare interesse, la showgirl non ha nascosto una certa esitazione: "Ci siamo rincontrati in un momento in cui eravamo liberi entrambi, perciò poteva accadere tutto in maniera più semplice. Però, era talmente bello il modo di lavorare insieme che avevamo paura di comprometterlo se il rapporto non fosse stato duraturo".
"Ancora oggi diciamo che fra tutti i lavori fatti insieme, le nostre produzioni più belle sono i nostri figli", ha proseguito Lorella Cuccarini, che si sofferma dunque sull'attuale vita di coppia. "Siamo sempre tanto legati, c'è un rapporto di grande complicità e parliamo molto. Non voglio dirti che sia una coppia dove tutto è perfetto, perché nessuna famiglia lo è. Si discute, però la cosa bella è che noi abbiamo un dialogo e anche quando ci sono dei nodi da sciogliere ci diciamo sempre di scioglierli, andare avanti e guardare al futuro".
Mentre a proposito dei suoi quattro figli, aggiunge: "Per noi sono tutto e se noi non avessimo avuto questi figli, probabilmente anche tutte le soddisfazioni personali non avrebbero avuto senso. La famiglia dà veramente un senso a tutta la tua vita".