Lorella Cuccarini ringrazia la madre: "Qualcuno le disse di interrompere la gravidanza, ma lei andò avanti"

"Quando rimase incinta di me la situazione familiare era molto difficile", racconta la showgirl a "This Is Me"
Protagonista della seconda puntata di "This Is Me", Lorella Cuccarini rivolge un pensiero speciale alla madre, scomparsa all'età di 65 anni. "Forse non sono riuscita a dirle tutto, perché è andata via veramente troppo in fretta", commenta la showgirl, a corredo di alcuni scatti del suo passato.
"Io ho perso mamma che aveva 65 anni e io quest'anno ne ho festeggiati 60. Se ci penso, è come se di fronte a me ci fossero cinque anni di vita. E sono troppo pochi - osserva ancora, con dispiacere -. Avrei desiderato tanto, dopo tutti i sacrifici che lei ha fatto nella vita per noi, che avesse potuto godere un po'. E invece non c'è stato il tempo".
Quindi, prosegue: "Sono passati 23 anni da quando non c'è più e devo dire che il dolore lascia spazio a tutti i ricordi più belli".
"Io devo dire grazie a mamma per tantissime cose. Prima di tutto, per avermi messa al mondo, perché quando rimase incinta di me la situazione familiare era molto difficile - ha continuato, analizzando il difficile contesto di quel periodo -. In quel momento, quando c'era qualcuno che diceva che forse era il caso di interrompere la gravidanza, lei decise di andare avanti. Questo è il primo grazie che le rivolgo".
Lorella Cuccarini prosegue descrivendo la madre come "una donna forte, una donna d'altri tempi": "Non credo di averla mai sentita dire un Ti voglio bene, ma non significava che non ci amasse. Aveva un suo modo, attraverso la minestra che faceva tornare pronta la sera, attraverso il fatto che lavorava tutte le notti instancabilmente".