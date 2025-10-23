Lorella Cuccarini ringrazia la madre: "Qualcuno le disse di interrompere la gravidanza, ma lei andò avanti"

Protagonista della seconda puntata di "This Is Me", Lorella Cuccarini rivolge un pensiero speciale alla madre, scomparsa all'età di 65 anni. "Forse non sono riuscita a dirle tutto, perché è andata via veramente troppo in fretta", commenta la showgirl, a corredo di alcuni scatti del suo passato.



"Io ho perso mamma che aveva 65 anni e io quest'anno ne ho festeggiati 60. Se ci penso, è come se di fronte a me ci fossero cinque anni di vita. E sono troppo pochi - osserva ancora, con dispiacere -. Avrei desiderato tanto, dopo tutti i sacrifici che lei ha fatto nella vita per noi, che avesse potuto godere un po'. E invece non c'è stato il tempo".