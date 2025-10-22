Silvia vs "Silvia", l'intervista doppia tra Toffanin e Vincenzo De Lucia

Come già accaduto durante il primo appuntamento, anche questa volta la conduttrice del programma ha dovuto misurarsi con la versione di se stessa interpretata dall'imitatore Vincenzo De Lucia. "È il momento di un confronto diretto perché non ti posso sopportare più", ha esordito il comico, invitando la conduttrice a sottoporsi a un'intervista doppia, diretta da Amadeus, per stabilire quale fosse la "vera Silvia".



