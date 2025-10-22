Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "THIS IS ME"

Silvia vs "Silvia", l'intervista doppia tra Toffanin e Vincenzo De Lucia

A "This Is Me", la conduttrice e l'imitatore si sono misurati in una serie di domande proposte da Amadeus

22 Ott 2025 - 23:30
© Da video

© Da video

Durante la seconda puntata di "This Is Me", in onda mercoledì 22 ottobre su Canale 5 e interamente dedicata alla straordinaria carriera di Lorella Cuccarini, è andata in scena un'intervista doppia molto particolare, che ha visto protagonista Silvia Toffanin e "l'altra Silvia".

Come già accaduto durante il primo appuntamento, anche questa volta la conduttrice del programma ha dovuto misurarsi con la versione di se stessa interpretata dall'imitatore Vincenzo De Lucia. "È il momento di un confronto diretto perché non ti posso sopportare più", ha esordito il comico, invitando la conduttrice a sottoporsi a un'intervista doppia, diretta da Amadeus, per stabilire quale fosse la "vera Silvia".

Leggi anche

La toccante lettera di Lorella Cuccarini per Pippo Baudo: "Sei sempre stato presente nella mia vita"

Christian De Sica e il rapporto col papà Vittorio: "Mi ha insegnato tante cose"

"Mi commuovo", è la risposta data da Vincenzo De Lucia quando Amadeus chiede la prima cosa fatta al mattino e l'ultima prima di andare a dormire. Mentre quando viene chiesta la situazione sentimentale, l'imitatore scatena le risate di tutto lo studio con una risposta ironica e un intervento di Amadeus altrettanto inaspettato.

Ti potrebbe interessare

silvia toffanin
this is me