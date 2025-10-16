Christian De Sica e il rapporto col papà Vittorio: "Mi ha insegnato tante cose"

"Il palcoscenico anestetizza, non senti più dolore", prosegue tornando su un episodio particolare. "Ricordo che facevo uno spettacolo a Milano, uno dei primi, scritto da Maurizio Costanzo che si chiamava "Alle 7 della sera" e mio padre stava malissimo a Parigi, dove poi è morto. Mia madre mi disse "Guarda che a papà restano poche ore, perciò finisci di recitare e poi vieni a Parigi". Io ho fatto lo spettacolo, ho cantato e ho fatto ridere. Poi quando si è chiuso il sipario sono crollato, però durante la recita il pubblico ti dà una tale forza che non senti il dolore. È la cosa meravigliosa di questo mestiere".

"Poi andai a Parigi e sono rimasto con papà fino a quando non se n'è andato", ha concluso.